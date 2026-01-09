09/01/2026

Փեզեշկիանը կոչ է արել ուժայիններին պահպանել առավելագույն զսպվածություն

Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշկիանը կոչ է արել ուժային համակարգի աշխատակիցներին պահպանել առավելագույն զսպվածություն՝ բողոքի ակցիաների մասնակիցների հանդեպ։

Հիշեցնենք, որ արդեն 10 օր է, ինչ Իսլամական Հանրապետությունում բողոքի ակցիաներ են ընթանում։ Այս մասին հայտնում է Al-Araby-ն։ «Անհրաժեշտ է խուսափել ցանկացած հարկադրանքից եւ բռնի գործողությունից,- ասված է նախագահ Փեզեշկիանի հայտարարությունում։

Անհրաժեշտ է ցուցաբերել առավելագույն զսպվածություն եւ մնալ երկխոսության տիրույթում, պահպանել խաղաղ հաղորդակցություն եւ ականջալուր լինել իրանցի ժողովրդի պահանջներին»։

Հիշեցնենք, որ հունվարի 8-ին խոշոր ցույցեր են եղել Մեշխեդում, Թավրիզում եւ մայրաքաղաք Թեհրանում։

Իրանում արդեն 12 ժամ է, ինչ ինտերնետ ակտիվությունը գտնվում է գրեթե զրոյական մակարդակում։

Այս մասին հայտնում է NetBlocks ծառայությունը, որը մասնագիտացված է ինտերնետային ակտիվության մոնիթորինգի մեջ։ Ամենայն հավանականությամբ՝ Իսլամական Հանրապետությունում ինտերնետի մասսայական սահմանափակում է կիրառվել, երկրում ընթացող բողոքի ցույցերի ֆոնին թեեւ իշխանությունները այդ մասին որեւէ հայտարարություն չեն արել։

