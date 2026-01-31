Փետրվարի 1-ի աստղագուշակ․ Ընտանիքի անդամներին կարող է պետք գալ ձեր աջակցությունը

ԽՈՅ (Aries, 21.III–20.IV)
Օրվա առաջին կեսին կարևոր է հանգստություն պահպանել, այլապես ձեզ չի հաջողվի ճիշտ որոշումներ ընդունել, սկսած գործը ավարտին հասցնել: Հաճախ ավելի շատ եք նյարդայնանում, և հետևաբար, կատարում եք վրիպումները: Ավելի ուշ իրավիճակը ավելի հաճելի և արդյունավետ կլինի: Այն շատ հարմար է սկսած գործը ավարտին հասցնելու համար: Հնարավորություն կունենաք շտկել հին սխալները, լավ հարաբերություններ հաստատել շրջապատի մոտ: Շատ Խոյեր հետաքրքիր գաղափարներ կունենան, որոնք կվերաբերվեն աշխատանքին և բիզնեսին:
ՑՈՒԼ (Taurus, 21.IV–21.V)
Զգույշ եղեք: Վտանգ կա,որ կարող եք լուրջ սխալներ թույլ տալ, ընդունել հապճեպ որոշումներ: Մի շտապեք: Ժամանակ է պետք հասկանալու համար, թե ինչպես ճիշտ վարվել, ինչի վրա կենտրոնանալ առաջին հերթին: Փորձեք շատ չծախսել: Խոշոր գնումներից այսօր ավելի լավ է զերծ մնալ: Ճանապարհորդելիս ուշադիր ուսումնասիրեք երթուղին: Վտանգ կա,որ կշեղվեք ճանապարհից: Խուսափեք տհաճ ուղևորներից: Նրանք կարող են փչացնել ձեր տրամադրությունը։
ԵՐԿՎՈՐՅԱԿ (Gemini, 22.V–21.VI)
Օրը կարող է բերել դժվարություններ, այդ թվում նաև՝ լուրջ։ Սակայն դրանք չեն խանգարի ձեզ սկսած գործը ավարտին հասցնել: Չնայած բազմաթիվ ձգձգումներին, դուք կարող եք ժամանակին լուծել կարևոր խնդիրները, ճանաչել մրցակիցներին և թշնամիներին: Իհարկե, դա ջանքեր կպահանջի: Զարմանալի չէ, որ արդեն օրվա կեսին դուք հանգիստ կլինեք: Երբեմն պետք է ուղղել ուրիշների սխալները, պատասխանատվությունը վերցնել ձեր ձեռքը: Դուք չեք շփոթվում ոչ միանշանակ իրավիճակներում, կարող եք ելք գտնել բարդ դրությունից: Կօգնեք բոլոր նրանց, ովքեր ունեն դրա կարիքը:
ԽԵՑԳԵՏԻՆ (Cancer, 22.VI–22.VII)
Ավելի լավ է շտապեք: Օրվա առաջին ավելի արդյունավետ է , ուստի գործերը ավելի լավ է չհետաձգել: Դա վերաբերում է նաև աշխատանքային հանդիպումներին: Ավելի լավ է դրնաք մինչև կեսօր լինել: Ավելի ուշ կարող են խոչընդոտներ առաջանալ, և դուք պետք է շատ ջանք գործադրեք, դրանք հաղթահարելու համար: Փորձեք հույսը դնել միայն ձեր վրա: Հազիվ թե այսօր ձեզ կհաջողվի օգնություն ստանալ: Իսկ ահա ձեզ շատերը կխանգարեն, ընդ որում ՝ առանց ցանկանալու: Շրջապատի խորհուրդները հաճախ անիմաստ են, նույնիսկ եթե լավ մտադրություն ունեն:
ԱՌՅՈՒԾ (Leo, 23.VII–23.VIII)
Օրվա սկզբին հետաքրքիր գաղափարներ և նոր ծրագրեր ի հայտ կգան: Դուք կանեք ամեն հնարավորը, որպեսզի կյանքի կոչեք ձեր ծրագիրը: Դուք պարզապես հաջողակ եք: Հաճախ բարենպաստ հանգամանքների բերումով ճիշտ ժամանակին ճիշտ տեղում եք հայտվում: Ավելի ուշ կարող են առաջանալ դժվարություններ: Վտանգ կա, որ ձեզ կհիասթափեցնեն այն մարդիկ, ում դուք սովոր եք օգնել: Երեկոյան ավելի լավ է կարևոր բան չպլանավորել։ Այն ավելի հարմար է հանգստանալու և ուժերը վերականգնելու համար։
ԿՈՒՅՍ (Virgo, 24.VIII–23.IX)
Օրվա սկիզբը արդյունավետ է: Այդ ժամանակ կարելի է քննարկել լուրջ հարցերը, լուծել կարևոր խնդիրները: Չի բացառվում անսպասելի ու շատ գայթակղիչ առաջարկներ ստաանաք: Իրենց մասին կարող են հիշեցնել հին ընկերները: Հնարավորություն կունենաք վերականգնել հարաբերությունները: Օրվա երկրորդ կեսը ավելի բարդ կլինի: Այն լի կլինի ապրումներներով ու հուզումներով, որանց պատճառները դուք հաճախ չեք հասկանա։ Զգացմունքներին դժվար է դիմադրել: Դրանց ազդեցության տակ դուք կարող եք անել այն, ինչի մասին ավելի ուշ կզղջաք: Նույնիսկ եթե նոր գաղափարները շատ լավն են, մի շտապեք կիսվել դրանցով ուրիշների հետ:
ԿՇԵՌՔ (Libra, 24.IX–23.X)
Օրը անհանգիստ, շատ հագեցած և հետաքրքիր է։ Ձեզ մոտ նոր գաղափարներ ի հայտ կգան, շրջապատը կաջակցի դրանք, և կօգնի իրականացնել ձեր ծրագիրը: Բայց ավելի լավ է չապավինել թեթև հաջողություններին: Հարկ է ուշադիր լինել գումարին: Չեն բացառվում զգալի ծախսերը և միշտ չէ, որ դրանք արդարացված են: Օրվա երկրորդ կեսին ավելի լավ է չպլանավորել ճանապարհորդություններ: Դրանք հոգնեցուցիչ կլինեն, շատ ժամանակ կզբաղեցնեն: Երեկոյան ինքնազգացողությունը կարող է վատանալ, ավելի լավ է խուսափել ցանկացած ավելորդություններից:
ԿԱՐԻՃ (Scorpius, 24.X–22.XI)
Օրը բավականին բարդ է։ Սակայն դուք վճռական եք և չեք հանձնվում, չեք հրաժարվում մտածածից: Կարող են օգնել լավ ծանոթները, վաղեմի ընկերները: Բայց նրանց փորձին, միշտ չէ, որ արժե վստահել: Կարևոր որոշումները ավելի լավ է ընդունել ինքնուրույն։ Չնայած բոլոր դժվարություններին, դուք պահպանում եք լավատեսությունը ։ Հնարավոր են աննշան դրամական ձեռքբերումներ, հաջող գնումներ: Օրվա երկրորդ կեսը կուրախացնի նշանի որոշ ներկայացուցիչներին անսպասելի նվերներով:
ԱՂԵՂՆԱՎՈՐ (Sagittarius, 23.XI–21.XII)
Հաջող և բարենպաստ օր է: Շատ լավ գաղափարներ ի հայտ կգան: Որոշ Աղեղնավորներ հնարավորություն կունենան ցույց տալ իրենց տաղանդը: Կարելի է գտնել նոր դաշնակիցներ, պայմանավորվել համատեղ գործողությունների մասին ազդեցիկ մարդկանց հետ: Եթե նոր ծրագիր ունեք,մի հետաձգեք դրա իրականացումը : Ավելի լավ է այն անհապաղ սկսել: Չեն բացառվում գայթակղիչ գործնական առաջարկները, համագործակցության սկիզբ, որի շնորհիվ ձեր եկամուտները շուտով կավելանան: Հնարավորություն կուենաք ինչ-որ օգտակար բաներ գնել, ձեռք բերել նվերներ սիրելիների համար:
ԱՅԾԵՂՋՅՈՒՐ (Capricornus, 22.XII-20.I)
Օրը լարված կլինի։ Նորանոր գործեր ի հայտ կգան: Դրանցից յուրաքանչյուրը ուշադրություն է պահանջում: Այնքան էլ հեշտ չէ ինչ-որ մեկին առավելություն տալը, դրա համար զբաղվում եք մեկով ապա մյուսով: Բայց անիմաստ ձանձրույթից ու խառնաշփոթից հաջողվում է խուսափել, իսկ սկսած գործը հաջողվում է հասցնել ավարտին։ Հնարավոր են անսովոր ծանորություններ, հանդիպումներ մարդկանց հետ, ովքեր նման չեն ձեզ նախկինում պատահածներին: Նրանց հետ շփումը կօգնի նորովի նայել սովորական բաներին: Որոշ Այծեղջյուրներ կհասկանան, թե ինչ սխալներ են գործել և կփորձեն արագ շտկել դրանք:
ՋՐՀՈՍ (Aquarius, 21.I–19.II)
Օրվա սկիզբը բավականին անհանգիստ կլինի: Այս պահին հավանական են թյուրիմացությունները, անսպասելի խնդիրները, որոնց պատճառով ստիպված կլինեք փոխել պլանները։ Դուք ժամանակին ճկունություն կցուցաբերեք: Կարող եք ցանկացած իրավիճակը օգտագործել ձեր շահերի համար: Կհաջողվի մոտեցում գտնել այն մարդկանց հետ, ում հետ դուք նախկինում հաճախ վիճել եք: Օրվա երկրորդ կեսը բարենպաստ կլինի։ Տրամադրությունը զգալիորեն կբարելավվի։ Հնարավորություն կունենաք հասնել համարձակ մասնագիտական նպատակներին, ցույց տալ ձեր տաղանդները, ինչպես նաև ծանոթանալ այն մարդկանց հետ, ովքեր ընդունակ են գնահատել դրանք։
ՁԿՆԵՐ (Pisces, 20.II–20.III)
Դուք երևակայում եք, գործելու փոխարեն։ Դա այնքան էլ վատ չէ, քանի որ դա թույլ է տալիս խուսափել սխալներից: Դուք չեք անում հապճեպ արարքներ, ռիսկի չեք դիմում: Կարևոր է հիշել ընթացիկ գործերի մասին: Պետք չէ դրանք հետաձգել: Այսօր օգնության սպասել պետք չէ,ավելի լավ է ապավինեք ինքներդ ձեր վրա: Ընտանիքի անդամներին կարող է պետք գալ ձեր աջակցությունը: Դա հատկապես կարևոր է ավագ ազգականների համար: Հավանական են անսպասելի ծախսերը:
