02/02/2026

Փետրվարի 2-ի աստղագուշակ․ Դուք բարենպաստ տպավորություն եք թողնում ձեր զրուցակիցների վրա

infomitk@gmail.com 01/02/2026 1 min read

ԽՈՅ (Aries, 21.III–20.IV)

Առավոտը հարմար է գործնական բանակցությունների համար: Դրանք լավ կանցնեն: Սկզբում հնարավոր է կասկածեք, որ կարող եք լուծումներ գտնել, որոնք դուր կգան բոլորին: Հնարավոր է բոլորովին նոր ծրագրեր ի հայտ գան: Չի բացառվում, որ դուք կօգտվեք օտարների գաղափարներից, որպեսզի հասնեք ցանկալի արդյունքների: Ավելի ուշ պետք է կենտրոնանաք ինքնուրույն աշխատանքի վրա։ Մինչև երեկո մի լսեք ոչ մի խորհուրդ: Դրանք ապարդյուն կլինեն: Շատ օգտակար է կարգ ու կանոն հաստատել տանը կամ աշխատանքում: Նախ՝ դա բարձրացնում է ձեր տրամադրությունը, երկրորդ ՝ հնարավորություն է տալիս գտնել այն, ինչ վերջերս կորցրել եք:

ՑՈՒԼ (Taurus, 21.IV–21.V)

Առավոտյան ավելի լավ է կարևոր գործեր չսկսել: Ամենայն հավանականությամբ, դուք բախվում եք դժվարությունների: Նաև վտանգ կա սխալներ թույլ տալ, որոնք շտկել արագ չի հաջողվի: Առավոտը հարմար չէ ոչ անձնական, ոչ էլ գործնական հանդիպումների համար: Դրանք անցնում են լարված վիճակում։ Ցանկալի չէ ընդունել կարևոր որոշումներ, կապել ձեզ պարտավորություններին։ Իրավիճակն աստիճանաբար փոխվում է, օրվա երկրորդ կեսը ձևավորվում է շատ ավելի հանգիստ քան առաջինը: Այն հազիվ թե բեղմնավոր լինի, բայց հնարավորություն կտա լավ հանգստանալ, շփվել մտերիմների հետ: Չեն բացառվում հաջող գնումները, այդ թվում ՝ չպլանավորված:

ԵՐԿՎՈՐՅԱԿ (Gemini, 22.V–21.VI)

Օրը հաջող կդասավորվի: Դուք կհասնեք նույնիսկ ավելիին, քան ակնկալում եք: Հնարավորություն կլինի օգնել այն մարդկանց, ովքեր բախվել են դժվարությունների: Օրը հարմար է գնումների և գործարքների համար: Դուք գումարը իզուր չեք ծախսում, դրանք ճիշտ եք տնօրինում: Անձնական հարաբերություններում հավանական են փոփոխություններ դեպի լավը: Հնարավորություն կունենաք վերականգնել հին կապերը, հաշտվել նրանց հետ, ում հետ վեճեր եք ունեցել: Հին վիրավորանքները կմոռացվեն:

ԽԵՑԳԵՏԻՆ (Cancer, 22.VI–22.VII)

Դուք ակտիվ եք և վճռական, փորձում եք որքան հնարավոր է շուտ հասնել ձեր նպատակին։ Դժվար թե ինչ-որ մեկը կարողանա ձեզնից առաջ անցնել: Մրցակիցներին կթողնեք հեռու ետևում: Սակայն կարևոր է հիշել, որ ձեր ուժերը անսահմանափակ չեն: Արժե ժամանակ առ ժամանակ դադար անել, որպեսզի վերականգնեք ուժերը, այլապես օրվա ավարտին կարող է վատանալ ձեր ինքնազգացողությունը: Պլանավորեք օրը այնպես, որպեսզի ժամանակ ունենաք շփվել մտերիմների հետ: Նրանց այսօր հատկապես կարևոր է ձեր ուշադրությունը: Հնարավոր է անսպասելի հրավեր ինչ-որ միջոցառման: Մի հրաժարվեք: Ամենայն հավանականությամբ, լավ ժամանակ կանցկացնեք:

ԱՌՅՈՒԾ (Leo, 23.VII–23.VIII)

Օրը այնքան էլ հեշտ չի լինի: Բայց ինտուիցիան հուշում է ձեզ, որ իրավիճակը շուտով կփոխվի դեպի լավը և չի սխալվում։ Կարևոր է չշտապել: Ինչով էլ որ նախատեսեք զբաղվել, սպասեք բարենպաստ պահի: Շտապողականությունը ոչնչի չի բերի, բացի սխալներից ու կորուստներից: Հնարավոր են տարաձայնություններ գործընկերների կամ ընկերների հետ: Վեճերը օգտակար կլինեն, թույլ կտան պարզել ճշմարտությունը: Իսկ ահա մտերիմների հետ ավելի հեշտ է քննարկումներ վարել, հատկապես այն թեմաների շուրջ, որոնք կարևոր են ձեր համար: Ընդհանուր հայտարարի գալը հիմա հազիվ թե հաջողվի, իսկ փոխադարձ վիրավորանքները միանգամայն հավանական են։

ԿՈՒՅՍ (Virgo, 24.VIII–23.IX)

Օրը շատ արդյունավետ է անցնում: Դուք կարող եք հաղթահարել բազմաթիվ գործեր, արագ հասկանալ ամեն ինչ: Այնտեղ, որտեղ մյուսները երկար գլուխ են ջարդում ճիշտ պատասխանները գտնելու համար, դուք դրնաք գտնում եք կայծակնային արագությամբ՝ հենվելով տրամաբանությանն ու ողջամտությանը։ Հնարավորություն կունենաք շփվել անսովոր, ականավոր մարդկանց հետ: Դուք նրանց վրա բարենպաստ տպավորություն եք թողնում: Չի բացառվում ընկերական կամ ռոմանտիկ հարաբերությունների սկիզբ: Դրանք կարող են արագ զարգանալ և շուտով կսկսեն մեծ դեր խաղալ ձեր կյանքում:

ԿՇԵՌՔ (Libra, 24.IX–23.X)

Դուքակտիվ եք և վճռական, չեք հրաժարվում ձերպլաններից, չեք հանձնվում, քանի դեռ չեք ստանում ցանկալին: Ձեր ակտիվ գործողությունները հաճախ նյարդայնացնում են շրջապատին, ստիպում են նրանց նյարդայնանալ: Փորձում է չշտապել որոշումներ կայացնելիս: Պետք է լավ մտածել, ամեն քայլ անելուց առաջ: Դա հատկապես կարևոր է, երբ խոսքը վերաբերում է գումարին և գույքին: Չպետք է վստահել նրանց, ովքեր խոստանում են սարեր շուռ տալ: Վտանգ կա խարդախության զոհ դառնալուն:

ԿԱՐԻՃ (Scorpius, 24.X–22.XI)

Օրը հաջող է դասավորվում: Այն հարմար է ամենատարբեր գործերի համար, բայց ավելի լավ է կենտրոնանալ նրանց վրա, որոնք պահանջում են համագործակցություն, ջանքերի միավորում: Հնարավորություն կունենաք նոր գործընկերներ գտնել: Ժամանակի ընթացքում նրանք դառնում են իրական ընկերներ: Լավ են դասավորվում ուղևորությունները: Դուք կարող եք լինել անսովոր, հետաքրքիր վայրերում: Օրը հարմար է ռոմանտիկ ճանապարհորդության մեկնելու համար: Ի դեպ, սիրահարված Կարիճները կարող են նաև տանը լավ ժամանակ անցկացնել:

ԱՂԵՂՆԱՎՈՐ (Sagittarius, 23.XI–21.XII)

Օրը անհանգիստ, երբեմն դժվար, բայց արդյունավետ կլինի: Հնարավորություն կունենաք հաղթահարել բարդ գործերը, լուծել այն խնդիրները, որոնք ձեզ փակուղու առաջ են կանգնեցրել: Բայց ոչ մի գերագնահատեք ձեր կարողությունները: Ինտուիցիան հուշում է, երբ պետք է համառություն ցուցաբերել, իսկ երբ է ձեռնտու նահանջել: Արժե լսել հին ծանոթների խորհուրդները: Ձեզ մոտ շատ լավ է ստացվում ուրիշների սխալների վրա սովորելը, այլ մարդկանց փորձը օգտագործելը: Կարող եք դրա հիման վրա կառուցել սեփական ծրագրերը:

ԱՅԾԵՂՋՅՈՒՐ (Capricornus, 22.XII-20.I)

Օրվա սկիզբը հանգիստ, բայց այնքան էլ արդյունավետ չի լինի: Այն ավելի հարմար է հանգստի, ընկերների հետ շփվելու և պարզ, չհոգնեցնող գործերի համար: Եթե ուշադրություն պահանջեն ավելի լուրջ խնդիրները, կարելի է դիմել մարդկանց, ովքեր հայտնի են իրենց ճշտապահությամբ: Օրվա երկրորդ կեսը հնարավորություն է տալիս լուծել հին խնդիրները: Այն օգտակար է անձնական հարաբերություններում նախաձեռնություն ցուցաբերելու համար: Ձեր ջանքերի շնորհիվ դրանք կարող են զգալիորեն փոխվել դեպի լավը: Հնարավոր են հաջող գնումները:

ՋՐՀՈՍ (Aquarius, 21.I–19.II)

Կարևոր իրադարձություններ օրը դժվար թե բերի, բայց կստիպի նյարդայնանալ: Ստեղծվում է մի երկիմաստ իրավիճակ: Ձեզ ժամանակ է պետք, որպեսզի հասկանաք,թե ինչ պետք է անել: Այս բոլոր խնդիրները կարողանում եք լուծել ժամանակին: Մտածեք լավ տպավորություն թողնելու մասին: Այստեղ մեծ դեր կխաղա ձեր տեսքը: Փորձեք կատարյալ տեսք ունենալ:

ՁԿՆԵՐ (Pisces, 20.II–20.III)

Օրը հաջող կդասավորվի: Դուք կօգտագործեք բարենպաստ պահը՝ իրականացնելու համար այն, ինչ վաղուց եք մտածել: Կարող են առաջանալ ինչ-որ աննշան դժվարություններ, բայց պետք չէ անհանգստանալ, քանի որ արագ կարող եք ելք գտնել դրանք հաղթահարելու համար: Արդյունավետ են անցնում գործնական բանակցությունները: Դուք բարենպաստ տպավորություն եք թողնում ձեր զրուցակիցների վրա: Հարաբերությունները, որոնք հիմա զուտ աշխատանքային են, կարող են ժամանակի ընթացքում ընդունել ընկերական կամ ռոմանտիկ բնույթ։

1 min read

1 min read

1 min read

1 min read

1 min read

1 min read

1 min read

