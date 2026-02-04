Փետրվարի 5-ի աստղագուշակ․ Այդ ընթացքում ավելի հարմար է հանգստանալը

ԽՈՅ (Aries, 21.III–20.IV)
Օրվա առաջին կեսը հակասական կլինի: Այդ ժամանակ շատ բան այնպես չի ընթանում, ինչպես դուք եք ցանկանում: Պետք է հարմարվեք անբարենպաստ հանգամանքնեին: Հիշեք, որ իրավիճակը շուտով կփոխվի դեպի լավը: Մի կորցրեք լավատեսությունը: Օգտակար է ցուցաբերել նախաձեռնություն: Ուշադրություն դարձրեք այն մարդկանց, ովքեր կպաշտպանեն ձեր առավել համարձակ գաղափարները: Հենց նրանք են ձեր լավագույն դաշնակիցները: Օրվա երկրորդ կեսին հնարավորություն կունենաք ավարտին հասցնել վաղուց սկսած գործը, ստանալ կարևոր հարցերի պատասխանները: Եթե համառ լինեք, ապա կկարողանաք հաղթել մրցակիցներին, զերծ մնալ վատ կամեցողներից։
ՑՈՒԼ (Taurus, 21.IV–21.V)
Փորձեք չնյարդայնանալ և չնհանգստանալ մանրուքներից: Էմոցիոնալ ֆոնը այսօր այնքան էլ բարենպաստ չէ: Սակայն, եթե ձեզ հաջողվի պահպանել ինքնատիրապետումը, ապա հնարավորություն կունենաք հասնել մեծ բաների: Չի բացառվում, որ պետք է լուծեք ուրիշների խնդիրները, օգնեք նրանց, ովքեր հայտնվել են բարդ իրավիճակում: Օրը հարմար է ինչ-որ բան սովորելու, միջոցառումներ այցելելու համար, որտեղ կարելի է գտնել համախոհներ, մարդկանց, ում հետ կարող եք երկար զրուցել: Երեկոյան հնարավոր են հաճելի նորություններ հին ծանոթներից:
ԵՐԿՎՈՐՅԱԿ (Gemini, 22.V–21.VI)
Բարենպաստ օր է: Գերակշռում է դրական միտումների ազդեցությունը: Դուք կարող եք շատ բանի հասնել, եթե հետևեք ձեր զգացմունքներին: Դրանք կարող են անսպասելիորեն ուժեղ լինել: Փորձեք մոռանալ տհաճ հիշողությունները: Ամենադժվարին պահերին հիշեք հաղթանակների մասին: Դա ձեզ ուժ կտա: Կարելի է կառուցել ապագայի ծրագրերը, քննարկել դրանք մտերիմների հետ։ Չի բացառվում, որ դուք կստանաք օգնություն, որը նույնիսկ չէիք սպասում։ Օրը հարմար է գործարքներ համար:
ԽԵՑԳԵՏԻՆ (Cancer, 22.VI–22.VII)
Օրը այնքան էլ վատ չի սկսվի: Հնարավորություն կունենաք լուծել հին խնդիրները, ստանալ այն հարցերի պատասխանները, որոնք անհանգստացրել են ձեզ: Մի անհանգստացեք մանրուքներից։ Նույնիսկ եթե ամեն ինչ չընթանա նախատեսվածի համաձայն, լուրջ խնդիրներ չեն առաջանա: Դուք արագ եք կողմնորոշվում նոր իրավիճակներում: Ավելի ուշ ստիպված կլինեք զբաղվել բարդ, հոգնեցնող գործերով: Շատ դժվար կլինի կենտրոնանալ: Վտանգ կա ինչ-որ բան մոռանալու, կարևոր մանրամասները չնկատելու: Ավելի լավ է չընդունել լուրջ որոշումներ, հատկապես, եթե խոսքը վերաբերում է գումարին:
ԱՌՅՈՒԾ (Leo, 23.VII–23.VIII)
Օրվա սկիզբը հեշտ, հաճելի և հետաքրքիր կլինի։ Սա լավ ժամանակ է ոչ պաշտոնական շփումների, ընկերական հանդիպումների համար: Կհաջողվի լավ հարաբերություններ հաստատել նրանց հետ, ում հետ նախկինում ընդհանուր լեզու չեք գտել, վերջ կդնեք կոնֆլիկտներին։ Հաճախ դուք մարդկանց տալիս եք հարցեր, որոնք նրանց փակուղի են դնում, իսկ հետո օգնում են նորովի նայել սովորական բաներին։ Կարելի է մտածել նոր գործի մասն: Ձեզ մոտ շատ բան հաջող կստացվի: Ավելի ուշ դրական միտումների ազդեցությունը կնվազի, գործերը ավելի դժվար կդառնան։ Համբերատար եղեք, միայն այդպես կարելի է հասնել հաջողության:
ԿՈՒՅՍ (Virgo, 24.VIII–23.IX)
Կարևոր է չգերագնահատել է ձեր ուժերը: Այսօր դուք հակված եք վերցնել ձեր վրա չափազանց շատ բան, մտածել,որ ամեն ինչ կարող եք հաղթահարել: Անհրաժեշտ է զգուշություն ցուցաբերել ֆինանսական գործերում: Ավելի լավ է չխոստանալ այն, ինչ չեք կարող իրականացնել: Մոլորությունները, հապճեպ դատողությունները կարող են խանգարել ճիշտ որոշումներ ընդունել, բայց դուք ժամանակին կգիտակցեք և կուղղեք սխալները ։ Հեշտ է ստացվում լեզու գտնել շրջապատի հետ: Մարդիկ, ում դուք լավ գիտեք, կարող են զարմացնել ձեզ անսպասելի քայլերով, շփոթեցնելել ձեր ծրագրերը. Նոր ծանոթների հետ ավելի լավ է զգոն լինեք:
ԿՇԵՌՔ (Libra, 24.IX–23.X)
Օրվա առաջին կեսը արդյունավետ կլինի։ Հենց այս ժամանակ պետք է պլանավորել առավել կարևոր գործերը: Հնարավորություն կունենաք օգտակար ինֆորմացիա ստանալ: Դուք փորձում եք իրատեսորեն նայել շատ բաների: Կարելի է ընդունել լուրջ որոշումներ, որոնք կազդեն ձեր և ձեր սիրելիների կյանքի վրա: Օրվա երկրորդ կեսին պետք է զգույշ լինել, ռիսկի չդիմել, եթե դրա անհրաժեշտությունը չկա: Ձեռնպահ մնացեք չմտածված քայլերից, փորձեք վերահսկել սեփական զգացմունքները:
ԿԱՐԻՃ (Scorpius, 24.X–22.XI)
Մի հետաձգեք գործերը: Օրվա սկիզբը առավել բարենպաստ և արդյունավետ կլինի: Դուք կարող եք շատ բան հասցնել: Հեշտ կլինի աջակցություն ստանալ, գտնել համախոհներ և դաշնակիցներ: Ավելի ուշ կարող են գործերում դժվարություններ առաջանալ: Չեն բացառվում սխալները, թյուրիմացությունները, որոնք կխանգարեն աշխատանքին: Ավելի լավ է չվերցնել ձեր վրա լուրջ պարտավորություններ: Դժվար կլինի անել այն, ինչ խոստացել եք: Չի բացառվում, որ պետք է փոխեք պլանները անսպասելիորեն ծագած ընտանեկան գործերի համար: Մտերիմները սովորականից շատ են զգում ձեր օգնության կարիքը:
ԱՂԵՂՆԱՎՈՐ (Sagittarius, 23.XI–21.XII)
Բարենպաստ օր է շփման համար ։ Դուք սիպված չեք լինի ջանքեր գործադրել մարդկանց գերելու համար, կհետաքրքրեք նրանց ձեր գաղափարներով։ Նրանք, ովքեր նախկինում թերագնահատել են ձեզ, կփոխեն իրենց կարծիքը ։ Հավանական են գայթակղիչ գործնական առաջարկները: Որոշ Աղեղնավորներ հնարավորություն կունենան կարիերայում հաջողություն գրացել: Հնարավորություն ունեք ավելացնել եկամուտները: Ավելի լավ է չշտապել գնումների հարցում: Այժմ դուք հակված եք գերագնահատել ձեր ֆինանսական հնարավորությունները և ռիսկի եք դիմում չափից շատ ծախսել:
ԱՅԾԵՂՋՅՈՒՐ (Capricornus, 22.XII-20.I)
Ձեզ սպասում է շատ գեղեցիկ,բարենպաստ և հագեցած օր։ Այն շատ հարմար է բոլորովին նոր բան ձեռնամուխ լինելու համար: Դուք, անշուշտ, պետք է գտնեք մարդկանց, ովքեր կկանգնեն ձեր կողքին, կցանկանան օգնել ձեզ: Հարաբերությունները, որոնք այսօր կսկսեն որպես զուտ բիզնես, կարող են ժամանակի ընթացքում ընդունել ընկերական կամ ռոմանտիկ բնույթ։ Հավանական են ուղևորութուննեը: Դրանք բացառապես հաջող կդասավորվեն, շատ դրական հույզեր կտան: Հնարավոր են դրամական ձեռբերումներ, որոնք շատ տեղին կլինեն:
ՋՐՀՈՍ (Aquarius, 21.I–19.II)
Օրը հաջող կդասավորվի: Շանս կա հասնել վաղուց ձեր առջև դրված նպատակներին: Կարևոր է լսել ինտուիցիային: Դրա խորհուրդները միշտ ճիշտ են: Չեն բացառվում հաջող զուգադիպությունները: Հնարավորություն ունեք ժամանակին ստանալ տեղեկատվություն, որը շուտով օգտակար կլինի գործերում, թույլ կտա խուսափել սխալներից: Օրվա սկզբին պետք է զգույշ լինել ֆինանսական հարցերում: Ավելի լավ է կրճատել ծախսերը: Երեկոյան դժվար կլինի կենտրոնանալ: Այդ ընթացքում ավելի հարմար է հանգստանալը:
ՁԿՆԵՐ (Pisces, 20.II–20.III)
Օրվա սկիզբը կարող է անհանգիստ ու դժվար լինել: Դուք պետք է պահպանեք ողջախոհությունը, ընդունեք որոշումներ, պետք է հասկանաք,թե ինչ ձեռնարկել, որպեսզի իրավիճակը փոխվի դեպի լավը ։ Ավելի ուշ շատ գործեր ի հայտ կգան, որոնցից յուրաքանչյուրը ուշադրություն կպահանջի: Մի անհանգստացեք: Կարող եք ժամանակին ավարտել սկսած գործը: Անցանկալի է դիմել օգնության, ավելի լավ է ապավինել սեփական ուժերին, երբ խոսքը վերաբերում է փողին, աշխատանքին, կարիերային: Օրը հարմար չէ պարտք վերցնելու համար։
Բաց մի թողեք
Արմեն Համբարձումյանը մտել է Fearless Photographers միջազգային կազմակերպության թոփ հարյուրյակ. Լուսանկար
Մահացել է ԱԺ պատգամավոր Ագնեսա Խամոյանի մայրը․ Լուսանկար
ԵՄ հանձնաժողովի աշխատանքի ընդունման մրցույթը սկսվում է… նախորդ մրցույթից 7 տարի անց