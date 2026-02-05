05/02/2026

Փետրվարի 6-ի աստղագուշակ․ Նման մոտեցումը թույլ է տալիս շատ բան իրականացնել

ԽՈՅ (Aries, 21.III–20.IV)

Բարենպաստ օր է: Հնարավորություն կունենաք վերջ դնել վաղեմի վեճերին, հարաբերություններ հաստատել այն մարդկանց հետ, ում հետ վերջին ժամանակներս լեզու չեք գտել: Հարմար օր է անելիքների քննարկման համար: Դուք լսում եք ուրիշի կարծիքը, հանգիստ արձագանքում եք քննադատություններին, ուստի կոնֆլիկներ չեն առաջանում: Կառաջանան բարդ, լուրջ խնդիրներ, որոնք պետք է լուծեք: Դուք կարող եք լուծել բոլոր դժվարությունները, կարող եք ելք գտնել անորոշ իրավիճակներից դուրս գալու համար: Փորձեք ռիսկի չդիմել: Զգուշությունը օգնում է խուսափել շատ սխալներից:

ՑՈՒԼ (Taurus, 21.IV–21.V)

Օրը բավական բարդ է ։ Ձեզ համար դժվար կլինի պահպանել ինքնատիրապետումը, բայց դա անհրաժեշտ է, որպեսզի հաջողության հասնեք: Օրվա առաջին կեսին հնարավորություն կունենաք կարգավորել գործնական հարաբերությունները, որոնք շատ օգտակար կլինեն ձեր համար: Հնարավոր է վերականգնել կապերը վաղեմի դաշնակիցների հետ: Չի բացառվում, որ նրանք ձեզ հետաքրքիր առաջարկներ կանեն: Օրվա երկրորդ կեսին պետք է դիմակայել աննշան դժվարությունները: Դրանք հաղթահարել ավելի հեշտ կլինի, եթե հանգիստ վերլուծեք առաջացած խնդիրները:

ԵՐԿՎՈՐՅԱԿ (Gemini, 22.V–21.VI)

Օրվա սկիզբը խոստանում է նոր գաղափարներ, անսպասելի բացահայտումներ: Այն շատ արդյունավետ կլինի, հարմար է ուսման և մտավոր աշխատանքի համար ։ Շատ մարդկանց հետ կարելի է ընդհանուր լեզու գտնել: Դուք կարող եք հասկանալ նույնիսկ նրանց, ովքեր ձեզ նման չեն: Հավանական են հաջողությունները առևտրային ոլորտում: Կնքված գործարքները ձեռնտու կլինեն: Օրվա երկրորդ կեսը լի կլինի հաճելի ծանոթություններով, անսովոր հանդիպումներով: Չեն բացառվում ռոմանտիկ հետաքրքրությունները: Կարող են հաջող ձևավորվել չպլանավորված ուղևորությունները:

ԽԵՑԳԵՏԻՆ (Cancer, 22.VI–22.VII)

Առավոտյան հնարավոր է անհանգստանաք: Այդ ժամանակ կարող են անսպասելի խնդիրներ ծագել մտերիմների հետ, չեն բացառվում կոնֆլիկտները ։ Բայց այս լարված ժամանակահատվածը երկար չի տևի, արդեն մի քանի ժամ անց իրավիճակը կփոխվի դեպի լավը: Հնարավորություն ունեք հասնել հաջողության գործում: Միանգամայն պարզ կդառնա, որ ձեր ջանքերը ապարդյուն չեն եղել: Օրվա երկրորդ կեսը հարմար է գործնական բանակցությունների համար: Հնարավոր է աջակցություն ստանաք ազդեցիկ մարդկանցից: Որոշ Խեցգետիններ կգտնեն դաշնակիցներ:

ԱՌՅՈՒԾ (Leo, 23.VII–23.VIII)

Դուք հաջողակ այնտեղ, որտեղ ոչ ոք չէր սպասում: Բարենպաստ հանգամանքների բերումով հնարավորություն կունենաք ավարտել այն գործերը, որի վրա դուք վերջին շրջանում շատ ջանք եք թափել: Ի հայտ կգան անսպասելի, համարձակ գաղափարներ: Հավանական են հաջող նորությունները: Հարկ է զգուշություն ցուցաբերել ֆինանսական գործերում: Ավելի լավ է գործարքներ չկնքել կասկածելի անձնավորությունների հետ: Ոչ բոլոր Առյուծների մոտ է այսօր ստացվում ճիշտ տպավորություն թողնել նոր ծանոթների մոտ:

ԿՈՒՅՍ (Virgo, 24.VIII–23.IX)

Կարելի է հիանալի ժամանակ անցկացնել, զվարճանալ, շփվել ընկերների հետ։ Իսկ ահա աշխատանքի համար այնքան էլ բարենպաստ օր չէ: Շատ բան այնպես չի ընթանում, որքան ցանկալի կլիներ: Դուք սովորականից շատ եք սխալվում, կարող եք մոռանալ այն,ինչ կարևոր է: Չի բացառվում, որ մարդիկ, ովքեր խոստացել են օգնել, չեն պահի խոստումը: Ստիպված կլինեք բոլոր ծագող խնդիրները լուծել ինքնուրույն: Կարող են ծագել ֆինանսական դժվարություններ, որոնց պատճառով ստիպված կլինեք հետաձգել ծրագրված գնումները:

ԿՇԵՌՔ (Libra, 24.IX–23.X)

Հիանալի օր է: Դուք պատրաստ եք շատ բանի, ձեր առջև դրված նպատակներին հասնելու համար: Չեք վախենում դժվարություններից: Ճանապարհին խոչընդոտներ կարող են առաջանալ, բայց դուք չեք հանձնվում: Օգտակար կլինի ձեր փորձը: Հին ծանոթների խորհուրդները նույնպես կարող են օգտակար լինել ։ Արժե քննարկել ապագայի ծրագրերը համախոհների հետ: Դուք կհասկանաք, թե ինչպես հասնել ընդհանուր նպատակներին: Հնարավորություն կունենաք հաշտվել նրանց հետ, ում հետ վեճեր եք ունեցել: Նշանի որոշ ներկայացուցիչների սպասվում է հանդիպում մի մարդու հետ, ում հետ ժամանակին շատ մտերիմ եք եղել:

ԿԱՐԻՃ (Scorpius, 24.X–22.XI)

Ձեզ սպասում է շատ լարված, անհանգիստ առավոտ: Մի քանի ժամում պետք է շատ բան հասցնենք, լուծեք մի շարք խնդիրներ: Դժվար կլինի պահպանել ինքնատիրապետումը: Որոշ Կարիճներ կարող են զայրանալ և վիրավորել սիրելիներին: Բայց շուտով իրավիճակը կփոխվի դեպի լավը, հետագայում դրական միտումների ազդեցությունը միայն ուժեղանալու է: Օրվա երկրորդ կեսին հնարավոր են հաջողություններ աշխատանքում :Այդ ժամանակ նույնիսկ միապաղաղ գործերը ձանձրալի և հոգնեցնող չեն թվա: Դուք չեք շեղվի, ուստի սխալներ թույլ չեք տա:

ԱՂԵՂՆԱՎՈՐ (Sagittarius, 23.XI–21.XII)

Առավոտյան կանհագստանաք: Այդ ժամանակ շատ բան գնում է ոչ այնպես, ինչպես սպասում էիք: Չի բացառվում, որ պետք է փոխեք ծրագրերը, հետաձգեք նշանակված հանդիպումները: Հնարավոր են կենցաղային թյուրիմացություններ: Դրանք հազիվ թե լուրջ լինեն, բայց, այնուամենայնիվ, կխանգարեն կենտրոնանալ աշխատանքի վրա: Իրավիճակն աստիճանաբար փոխվում է դեպի լավը, դուք ավելի հանգիստ և վստահ եք զգում: Ի հայտ կգան նոր գաղափարներ, ապա և մարդիկ, ովքեր կօգնեն դրանց իրականացմանը: Երեկոն հնարավորություն է տալիս իմանալ ինչ-որ նոր բան: Ազատ զգացեք և հարցեր տվեք նրանց, ովքեր ավելի շատ գիտեն, քան դուք:

ԱՅԾԵՂՋՅՈՒՐ (Capricornus, 22.XII-20.I)

Օրը բավականին բարդ է։ Ոչ միշտ է հաջողվում ճիշտ սահմանել առաջնահերթությունները, հասկանալ, թե ինչի վրա արժե կենտրոնանալ: Տանը սովորականից շատ գործեր կառաջանան: Չի բացառվում, որ մտերիմներին անհրաժեշտ լինի ձեր օգնությունը: Դժվար է պահպանել հանգստությունը: Դուք շատ բան եք սրտին մոտ ընդունում, կարող եք անհանգստանալ այն բաների համար, ինչը այլ ժամանակը պարզապես չեք նկատել: Ավելի լավ է գործերը չհետաձգել օրվա երկրորդ կես: Ամենայն հավանականությամբ, դուք չափից շատ հոգնած կլինեք և պարզապես չեք կարողանա դրանց վրա կենտրոնանալ:

ՋՐՀՈՍ (Aquarius, 21.I–19.II)

Դուք կարող եք նյարդայնանալ մանրուքներից, սրտին մոտ ընդունել աննշան իրադարձությունները: Սակայն ընդհանուր առմամբ օրը լավ է դասավորվում: Հնարավորություն կունենաք լուծել ֆինանսական խնդիրները կամ գործարքներ կնքել, որոնք շուտով շահույթ կբերեն: Որոշ Ջրհոսներ կստանան գայթակղիչ առաջարկներ, որոնք վերաբերում են աշխատանքին: Հիշեք, ավելի լավ է չշտապել պատասխանի հարցում: Փորձեք համբերատար լինել: Ցանկալի չէ քննարկել ապագայի ծրագրերը: Գործը կարող է հանգեցնել լուրջ վեճերի:

ՁԿՆԵՐ (Pisces, 20.II–20.III)

Օրը բարենպաստ է, հնարավորություն կունենաք շատ բան անել: Դուք լուրջ եք տրամադրված, չեք ցանկանում հետաձգել ձեր ծրագրերը, չեք վախենում դժվարություններից: Նման մոտեցումը թույլ է տալիս շատ բան իրականացնել: Արդյունավետ կընթանան գործնական բանակցությունները: Կգտնեք նոր, բավականին ազդեցիկ դաշնակիցներ, ովքեր շահագրգիռ են ձեր պլանների իրականացման հարցում: Ձեր հմայքը մեծ դեր է խաղում: Հենց դրա շնորհիվ է, որ դուք տարբեր մարդկանցից աջակցություն եք ստանում: Հնարավոր է հետաքրքիր ռոմանտիկ պատմության սկիզբ:

