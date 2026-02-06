06/02/2026

Քաղաքացուն խոշտանգած քրեական ոստիկանին դատարանը տնային կալանք է տվել, իսկ այլ դեպքերում ․․․

infomitk@gmail.com 06/02/2026 1 min read

Քրեական ոստիկանության Երևանի վարչության ծառայող Հայկ Հակոբյանի նկատմամբ դատարանը որպես խափանման միջոց է ընտրել տնային կալանքը։   

Նշենք, որ փետրվարի 4-ին  նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, հաջորդ օրը՝ դատախազի կողմից հանրային քրեական հետապնդում է հարուցվել Հայկ Հակոբյանի նկատմամբ Քրեական օրենսգրքի 450-րդ (խոշտանգում )հոդվածի 1-ին մասով:

Հիշեցնենք` 4 օր առաջ համացանցում կադրեր են տարածվել, որտեղ Քրեական ոստիկանության Երևանի վարչության ծառայող Հայկ Հակոբյանը հայհոյանքներ հնչեցնելով հարվածներ է հասցնում քաղաքացուն։

Քաղաքացուն խոշտանգած օպերին տնային կալանք են տվել

Բաց մի թողեք

1 min read

Չեխիայի գործարար վարչապետ Բաբիշը մեղադրվում է իր գյուղատնտեսական կայսրության հետ կապերը լիովին չխզելու մեջ

06/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մահացած դատապարտված սեռական հանցագործի աշխարհը. Նրա հարստության, իշխանության և աշխատանքի ցանցի ներսում

06/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Բաքվի դատավճիռը, իսկ հայկական կողմից որևէ գործնական քայլ չի արվում

06/02/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Բրիտանիայի վարչապետը հայտնվել է սկանդալի կենտրոնում, նրան փոխարինող են փնտրում

06/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Քաղաքացուն խոշտանգած քրեական ոստիկանին դատարանը տնային կալանք է տվել, իսկ այլ դեպքերում ․․․

06/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Նորվեգիայի ոստիկանությունը հետաքննում է Նոբելյան կոմիտեի նախկին նախագահի կապերը Էպշտեյնի հետ․ Լուսանկար

06/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մարդաuպանները 18 անգամ կրակել են Քադաֆիի որդուն․ Լուսանկար

06/02/2026 infomitk@gmail.com