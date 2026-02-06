Քաղաքացուն խոշտանգած քրեական ոստիկանին դատարանը տնային կալանք է տվել, իսկ այլ դեպքերում ․․․

Քրեական ոստիկանության Երևանի վարչության ծառայող Հայկ Հակոբյանի նկատմամբ դատարանը որպես խափանման միջոց է ընտրել տնային կալանքը։
Նշենք, որ փետրվարի 4-ին նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, հաջորդ օրը՝ դատախազի կողմից հանրային քրեական հետապնդում է հարուցվել Հայկ Հակոբյանի նկատմամբ Քրեական օրենսգրքի 450-րդ (խոշտանգում )հոդվածի 1-ին մասով:
Հիշեցնենք` 4 օր առաջ համացանցում կադրեր են տարածվել, որտեղ Քրեական ոստիկանության Երևանի վարչության ծառայող Հայկ Հակոբյանը հայհոյանքներ հնչեցնելով հարվածներ է հասցնում քաղաքացուն։
Բաց մի թողեք
Չեխիայի գործարար վարչապետ Բաբիշը մեղադրվում է իր գյուղատնտեսական կայսրության հետ կապերը լիովին չխզելու մեջ
Մահացած դատապարտված սեռական հանցագործի աշխարհը. Նրա հարստության, իշխանության և աշխատանքի ցանցի ներսում
Բաքվի դատավճիռը, իսկ հայկական կողմից որևէ գործնական քայլ չի արվում