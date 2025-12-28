ՔՊ-ականները սրտիկ անել են սովորում․ Լուսանկար

ԱԺ «Քաղաքացիական պայմանագիր» խմբակցության պատգամավոր Հրաչյա Հակոբյանը պատգամավոր Արուսյակ Ջուլհակյանին սովորեցրել է ձեռքերով «սրտիկ անել»։
«Այսօր կայացավ սրտիկ անելու առաջին դասընթացը: Արդյունքն ակնհայտ է, բայց կա կատարելագործվելու տեղ»,– Ֆեյսբուքի իր էջում գրել է Ջուլհակյանը։
Բաց մի թողեք
Ուղիղ․ Մայր Տաճարում կիրակնօրյա պատարագ է. Ի՞նչ տեղի կունենա այսօր․ Տեսանյութ
Վարդի թերթիկներով սիրելի կոկտեյլը․ Սեյրան Օհանյանի կինը լուսանկար է հրապարակել
Դեկտեմբերի 28-ի աստղագուշակ․ Կկարողանաք կարգավորել ամենակարևոր և անհետաձգելի գործերը, իսկ մնացածը կարող է հետաձգվել