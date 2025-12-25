25/12/2025

ՔՊ հանգուցյալ պատգամավորի կինը՝ ԱԺ պատգամավորի թեկնածու է․ Լուսանկար

2026 թվականի ընտրություններին պատգամավորության թեկնածություն է ներկայացրել նաեւ Ազգային ժողովի «Քաղաքացիական պայմանագիր» խմբակցության նախկին պատգամավոր Մաթևոս Ասատրյանի կինը՝ Կարինե Գեւորգյանը։

Հիշեցնենք, որ 38-ամյա պատգամավորը 2023-ին իր տանը հանկարծամահ է եղել։ Նրա տիկնոջը ՔՊ վարչությունը օրերս գրանցել է պատգամավորության թեկնածու։

ՔՊ-ական հանգուցյալ պատգամավորի կինը՝ պատգամավորի թեկնածու

