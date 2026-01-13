14/01/2026

ՔՊ-ն Մարտին Գալստյանի թեկնածություն կվերաառաջադրի ԿԲ նախագահի պաշտոնում

infomitk@gmail.com 14/01/2026 1 min read

Նիկոլ Փաշինյանը ֆեյսբուքյան իր էջում ՔՊ վարչության նիստից տեսանյութ է հրապարակել և գրել.

«Քննարկումների արդյունքում ՔՊ Վարչությունը որոշեց ԱԺ ՔՊ խմբակցությանն առաջարկել, որ Մարտին Գալստյանի թեկնածությունն առաջադրի ԿԲ նախագահի պաշտոնում»;

Բաց մի թողեք

1 min read

Լատվիան՝ ի դեմս Մարտինշ Կազակսի, լուրջ դիմադրության է բախվում Եվրոպական Կենտրոնական բանկում

14/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Վենեսուելա – ԵՄ առևտուր. Եվրոպայում ո՞ր երկրներն են ամենաշատ գործարքները կատարում Վենեսուելայի հետ

13/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Նոր եկամտաբեր տարի. Հինգ եվրոպական բաժնետոմսեր, որոնք փայլում են հունվարին

11/01/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Լատվիան՝ ի դեմս Մարտինշ Կազակսի, լուրջ դիմադրության է բախվում Եվրոպական Կենտրոնական բանկում

14/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Լեհաստանը կարող է ԵՄ-ի կողմից միլիոնավոր եվրո տուգանքների ենթարկվել

14/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Խուլիո Իգլեսիասը մեղադրվում է սեռական ոտնձգության մեջ. Լուսանկար

14/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Կայա Կալլաս․ Իրանի դեմ նոր պատժամիջոցներ կկիրառվեն

14/01/2026 infomitk@gmail.com