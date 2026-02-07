«Կարող է գոյատևել». Քիր Սթարմերի՝ հեղաշրջումը կանխելու ջանքերի ներածությունը. Լուսանկարներ

Բրիտանական առաջնորդը արագ քայլեր է ձեռնարկում իր Լեյբորիստական կուսակցության գործընկերներին հանգստացնելու համար, քանի որ Մանդելսոնի սկանդալը սպառնում է կլանել նրա վարչապետությունը։
Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Քիր Սթարմերը մեկնում է Լոնդոնի խորհրդարան
Քիր Սթարմերի համար, ով Դաունինգ սթրիթ է մտել «փոփոխության» խոստումով, քիչ լավ տարբերակներ կան։
Քիր Սթարմերի գոյատևման ճանապարհը նեղանում է իր պաշտոնավարման ամենադժվար շաբաթից հետո, բայց նա դեռ չի հանձնվում։
Պիտեր Մանդելսոնի և նրա կապերի մասին վերջին բացահայտումները, որոնք կապված են մահացած սեռական հանցագործ Ջեֆրի Էպշտեյնի հետ, ուշադրության կենտրոնում են հայտնվել Սթարմերի կողմից նրան ԱՄՆ դեսպան նշանակելու անցյալ տարի ընդունված որոշման վրա։
Լեյբորիստական կուսակցությունում տրամադրությունը, որն արդեն իսկ վատթարացել էր տատանվող վարկանիշի և կառավարության գագաթնակետում կրկնվող սխալների պատճառով, վճռականորեն շրջվել է առաջնորդի դեմ։ Պատգամավորները սկսել են հրապարակայնորեն կոչ անել Սթարմերին ազատել Մորգան ՄաքՍուինիին՝ իր գլխավոր խորհրդականին և Մանդելսոնի դաշնակցին, մինչդեռ անձնական զրույցներում ընդունում են, որ իրենց առաջնորդը նույնպես կարող է հեռանալ։
Նույնիսկ Սթարմերի ամենաուժեղ պաշտպաններից մեկը՝ նրա կենսագիր Թոմ Բոլդուինը, կարծում է, որ վարչապետի համար դժվար է լինելու պայքարել դրա դեմ։
«Դա կարող է գոյատևել, դա չի նշանակում, որ այդպես էլ կլինի։ Քաղաքականությունը շատ անորոշ է և շատ տենդային, և յուրաքանչյուր ոք, ով ասում է, որ վստահ է, որ գիտի, թե ինչ է լինելու հաջորդը, անխոհեմ է», – ասել է Բոլդուինը։
Բոլդուինը հավելել է. «Ի՞նչ կարող է նա անել, որպեսզի ավելի հավանական լինի, որ նա գոյատևի։ Կարճ պատասխանն այն է, որ կախարդական փամփուշտ չկա։ «Մեկ կապով նա ազատ էր»։ Պատասխանը շատ սթարմերյան է։ Դա գլուխը կախ անելն է, ճիշտ բանը անել փորձելը, շարունակել խոսել այն խնդիրների մասին, որոնք կարևոր են երկրի մարդկանց համար, այլ ոչ թե Վեստմինստերի լրագրողներին մոլուցքով տանջելը»։
Ահա թե ինչ է նա փորձել անել՝ հինգշաբթի առավոտյան ելույթ ունենալով լքված քաղաքների վերականգնման մասին։ Այդ գիշեր ավելի ուշ նա մի խումբ պատգամավորների հրավիրել է իր Չեքերսի ամառանոց։ Չիլիի և բրնձի ամանների շուրջ նա ներողություն խնդրեց պատգամավորներից և փորձեց շրջել դաժան շաբաթվա էջը։
Այնուամենայնիվ, Սթարմերի համար, ով Դաունինգ սթրիթ մտավ «փոփոխությունների» խոստումով, քիչ լավ տարբերակներ կան։ Այդ ժամանակվանից ի վեր նրա կառավարությունը պատած սկանդալների շարքը շատերին զգացնել է տվել, որ սկսվել է մշտական փտում։
Առայժմ Սթարմերի սեփական համառ վճռականությունը առաջ շարժվելու համար ամրապնդվում է քաղաքական հեղաշրջում սկսելու համար ճիշտ տեղում լուրջ հավանական մրցակիցի բացակայությամբ։
Մոտեցող փոթորիկը
Ամենաանհետաձգելի խնդիրն այն է, թե ինչպես վարվել Մանդելսոնի նշանակման հետ կապված ֆայլերի այժմ խոստացված հրապարակման հետ, որը թափանցիկության քայլ է, որը կարող է վնասակար լինել Սթարմերի և նրա ղեկավար թիմի, ինչպես նաև նախկին դեսպանի համար։
Այս պահի կառավարումը կարող է նրան կրկին առաջ մղել, եթե վարվի ծայրահեղ զգուշությամբ և տոկունությամբ։
Սթարմերի հետ սերտորեն համագործակցած նախկին օգնականներից մեկը, ով այս հոդվածում մյուսների նման անանուն է մնացել՝ անկեղծորեն խոսելու համար, ասել է. «Ակնհայտ է, որ վարչապետը պարզապես չի հանձնվելու։ Դա նա չէ։ Դա նրա բնույթը չէ… Եթե նա կարծում է, որ ճիշտ դիրքում է, ապա կհեռանա»։
Ամենաանհետաձգելի խնդիրն այն է, թե ինչպես վարվել Պիտեր Մանդելսոնի նշանակման հետ կապված ֆայլերի այժմ խոստացված հրապարակման հետ։
Պատգամավորները հուսահատված են, որ Սթարմերը մեղադրել է Մանդելսոնի «ստերը», այլ ոչ թե ամբողջ սրտով ընդունել, որ իր սեփական դատողությունը կասկածի տակ է։ Նույն նախկին օգնականը, որի մասին վերը մեջբերվեց, ասել է, որ երբ ավելի շատ տեղեկություններ հրապարակվեն, Սթարմերը, հնարավոր է, վերջապես ստիպված լինի ասել. «Ես սխալ եմ թույլ տվել… դա միայն ստուգումը չէ, ես սխալ եմ թույլ տվել, և ես զղջում եմ նրան նշանակելու համար»։
Լեյբորիստական կուսակցության երկրորդ ավագ աղբյուրը կրկնել է սա՝ ասելով, որ Սթարմերը «իր լավագույն վիճակում է, երբ առաջ է անցնում գործերից» և «նրան անհրաժեշտ է ինչ-որ վճռական բան ասել, երբ բոլոր տեղեկությունները հրապարակվեն»։
Հինգշաբթի օրը Էպշտեյնի զոհերից հրապարակային ներողություն խնդրելուց հետո, Սթարմերը կրկին ներողություն խնդրեց Չեքերսում հավաքված պատգամավորներից, ըստ երկու ներկաների։ Հավանական չէ, որ սա վերջին անգամը լինի, որ նա դա անում է։
Դաունինգ սթրիթը այս շաբաթ որևէ մեկնաբանություն չի արել Սթարմերի ջանքերի վերաբերյալ, բայց կրկին հղում է կատարել Սթարմերի հրապարակային ներողությանը։
Վերադասավորումներ թիկունքում
Վարչապետերի սիրված ռազմավարություններից մեկը հետնաբեմի թիմի վերագործարկումն է, և ուրբաթ երեկոյան չէր կարելի բացառել բարձր մակարդակի պաշտոնյաների հեռանալու հնարավորությունը ինչպես քաղաքական, այնպես էլ պաշտոնական մակարդակով հանգստյան օրերին։
Սթարմերն արդեն իսկ նման վերափոխում է կատարել կառավարությունում գտնվելու ընթացքում, բայց այնուամենայնիվ, լայնորեն քննարկվում է մեկ այլ մաքրագործում, քանի որ Լեյբորիստական կուսակցության շատ պատգամավորներ իրենց զայրույթը կենտրոնացնում են ՄաքՍվինիի վրա։
Պատգամավորների մի մասը կոչ է արել նոր մոտեցում ցուցաբերել թիվ 10-ում, այդ թվում՝ նորընտիր պատգամավորներ Սայմոն Օֆերը և Ջո Ուայթը, Times Radio-ին հստակեցրել է երկարամյա ծառայող պատգամավոր Կարլ Թըրները, իսկ Բըրնհեմի կողմնակից Mainstream խումբը նույնպես կոչ է արել օգնականների լիարժեք վերագործարկման։
«Կարծում եմ՝ բոլորը ընդունել են, որ կուլիսներում անհրաժեշտ են վերադասավորումներ», – ասել է Լեյբորիստական կուսակցության ավագ պատգամավորներից մեկը։ «Նա լիովին անպաշտպան է, երբ Մորգանը հեռանում է։ Այժմ ամեն ինչ վերջնական է»։
Ուայթհոլի պաշտոնյան, որը աշխատում է թիվ 10-ի հետ, ասել է, որ որպես հնարավոր իրավահաջորդ քննարկվում է Էմի Ռիչարդսը, որը Իվետ Քուփերի նախկին օգնականն է, որն այժմ Դաունինգ սթրիթում է: Լուիզ Քեյսին, գործընկեր և միջնորդ, որը ղեկավարել է սեռական ոտնձգությունների և սոցիալական խնամքի վերաբերյալ հետաքննություններ, լայնորեն դիտվում է որպես կաբինետի քարտուղարի թեկնածու՝ թիվ 10-ի և գործող Քրիս Ուորմալդի միջև թշնամանքի մասին հաղորդագրություններից հետո։
Սա կօգնի լուծել այն, ինչը երկար ժամանակ անվանում էին թիվ 10-ում «տղաների ակումբ» վերաբերմունքը։
Ե՛վ նախկին օգնականը, և՛ ներքին աղբյուրը ենթադրել են, որ ՄաքՍվինիի հեռացումը մնում է հնարավոր, բայց, հավանաբար, միայն որպես վերջին միջոց: Հզոր օգնականը Սթարմերի 2024 թվականի ընտրություններում հաջողության ճարտարապետն է, և վարչապետն ավելի քան երբևէ կապվել է աշխատակազմի ղեկավարի հետ՝ նրան անվանելով «անհրաժեշտ» իր գործունեության համար, քանի որ նրանք այս շաբաթ բախվել են ծայրահեղ ճնշման։
«Դա բարձր մակարդակի գանգրացում է: Դա, հավանաբար, ձեզ մի փոքր ժամանակ է տալիս», – ասել է նախկին խորհրդականը։ «Բայց դա նույնն է, թե ձեռքերդ կտրես՝ ոտքերդ փրկելու համար։ Ի՞նչ կտա դա քեզ երկարաժամկետ հեռանկարում։ Վստահ չեմ»։
Պառակտիչ ՄաքՍուինիին ազատելը կարող է որոշակի օգնություն տալ խորհրդարանական Լեյբորիստական կուսակցությանը, բայց Սթարմերն է, ով իրականում պատասխանատու է կառավարության ուղղության համար։
«Ես հոգնել եմ Մորգան ՄաքՍուինիի մասին խոսելուց, կարծում եմ՝ Մորգան ՄաքՍուինիին հոգնել է իր մասին խոսելուց», – ասաց Բոլդուինը։ «Ի վերջո, կառավարության բնույթը չի կարող սահմանվել խորհրդականի կողմից, այն պետք է սահմանվի վարչապետի կողմից»։
Բոլդուինը հավելեց. «Արդարացի է ասել, որ վարչապետը սեփական քաղաքականության և իր բավականին լավ քաղաքական բնազդների չափազանց մեծ մասը ենթապայմանագրային կարգով հանձնարարել է տարբեր խորհրդականների և տարբեր առիթների: Նա պետք է վերահաստատի դրանք: Նա պետք է ցույց տա այն արժեքները, որոնք իրենով են անցնում և պետք է անցնեն կառավարությունով»:
Վերադասավորումներ առաջնագծում
Վեստմինստերում օգնականների կողմից քննարկվող «մեծ պայթյունի» մոտեցումներից մեկը, որը մայիսին կայանալիք միջանկյալ ընտրություններից հետո գոյատևման մեխանիզմ է համարվում, կաբինետի վերադասավորումն է:
Վարչապետի մտերիմ դաշնակիցներից մեկը ընդունել է, որ որոշ փոփոխությունների համար հիմքեր կան, օրինակ՝ Անժելա Ռեյների վերադարձը, որը անցյալ աշնանը հրաժարական էր տվել փոխվարչապետի պաշտոնից՝ իր հարկային գործերի շուրջ վեճերի պատճառով, բայց մնում է Լեյբորիստական շարժման ամենահայտնի դեմքերից մեկը:
Դա լրացուցիչ առավելություն կունենար՝ «կապելու» պոտենցիալ առաջնորդի մրցակիցին կաբինետում, ինչպես ասել է վերևում մեջբերված ավագ աղբյուրը:
Թե որ պաշտոնը կարող է նրան առաջարկվել, այդքան էլ պարզ չէ, հաշվի առնելով, որ բնակարանային նախարարի պաշտոնում վերադառնալը, անշուշտ, անհնար է, քանի որ նա անկում է ապրել բնակարանային հարկի հետ կապված։ Կանցլեր։ Մոռացե՛ք դա։ Սակայն մտերիմ դաշնակիցը առաջարկեց, որ մշակույթի նախարարը կլինի ակնհայտ ընտրությունը։
Այնուամենայնիվ, նրա կաբինետ վերադառնալը և հնարավոր ղեկավարության թեկնածուների առաջադրումները հետաձգվում են, քանի որ HMRC-ն դեռևս որոշում չի կայացրել նրա հարկային գործերի վերաբերյալ։
Սակայն վերադասավորումները նաև ռիսկեր են ներկայացնում վարչապետի համար, մասնավորապես նրա համար, ում հեղինակությունը այդքան խիստ նվազել է։
«Նա ոչ մի դիրքում չէ կաբինետի վերադասավորում կատարելու համար. նա բավականաչափ ուժեղ չէ», – ասաց ավագ աղբյուրը։ «Էդ Միլիբանդը (էներգետիկայի նախարար) անցյալ անգամ նրան ասաց, թե որտեղ գնալ, և նա (Սթարմերը) այն ժամանակ ավելի ուժեղ դիրքում էր, քան հիմա։ Եվ կաբինետի վերադասավորումները միշտ ավելի շատ խնդիրներ են առաջացնում, քան լուծում»։
Որոշ պատգամավորներ կցանկանային տեսնել, որ ոչ ժողովրդական կանցլեր Ռեյչել Ռիվզը հեռանա ֆինանսների նախարարությունից՝ իսկական նոր սկիզբ ունենալու համար։ Դա հատկապես վտանգավոր կլիներ՝ հաշվի առնելով, թե որքան սերտորեն է Սթարմերը կապել իրենց բախտը՝ կառավարության ֆինանսական տեսլականը նրան վստահելով։
«Պատմությունը ցույց է տալիս, որ իրենց կանցլերներին ազատող վարչապետները երկար չեն մնում», – նշել է ներքին աղբյուրը։
Այլընտրանքն այն է, որ Ռիվզը կարող է հեռանալ իր կամքով։ The Sunday Times-ը հայտնել է, որ վերջին շաբաթներին նրան հանդիպած մարդիկ նրան նկարագրել են որպես «հիասթափված և ուժասպառ», քանի որ իր և Սթարմերի կողմից ղեկավարվող նախագիծը կտրականապես չի վայելում պատգամավորների հավանությունը։ Ռիվզի հիմնական դաշնակիցներից մեկը նկարագրությունը որակել է որպես «լիակատար անհեթեթություն»։
Այնուամենայնիվ, կա հավանականություն, որ Սթարմերի ձեռքը կարող է պարտադրվել։ Ուայթհոլում խորը մտավախություններ կան, որ Մանդելսոնին ուղղված և ուղարկվող հաղորդագրությունների խոստացված բացահայտումները կբացահայտեն քաղաքականապես թունավոր դիտողություններ։
Մանդելսոնին մոտ կանգնած անձանց թվում, ովքեր ամենաշատը կզգուշանան իրենց նամակագրությունների բացահայտումից, կլինեն առողջապահության նախարար Ուես Սթրիթինգը, բիզնեսի նախարար Պիտեր Քայլը, ինչպես նաև ՄաքՍվինին: Կարող են լինել նաև այլ անհարմարության աղբյուրներ, հաշվի առնելով, որ Էպշտեյնի փաստաթղթերը բացահայտեցին ենթադրություններ, որ այն ժամանակվա վարչապետ Գորդոն Բրաունին մականունը տվել էին «հոտոտ»:
Լեյբորիստական կուսակցության աղբյուրը նշում է, որ Մանդելսոնի մասին. «Ինձ համար զարմանալի է, որ իր տարիքի մարդը շատ հաճախ չի փոխում իր սովորությունները»:
Եթե վարչապետի համար կա լավ լուր, ապա Բոլդուինը կարծում է, որ Մանդելսոնի ֆիասկոն նաև «դժվարացրել է համապատասխան փոխարինող գտնելը»:
«Ոմանք ասում են, որ մեծ մեղքը Պիտեր Մանդելսոնին չափազանց մոտ լինելն ու չափազանց վստահելն է: Նրանց համար տարօրինակ կլիներ նրան փոխարինել Ուես Սթրիթինգով, ով Մանդելսոնի այդքան մտերիմ ընկերն է եղել», – ասաց Բոլդուինը:
Մանդելսոնին մոտ կանգնած անձանց թվում, ովքեր ամենաշատը կզգուշանան իրենց նամակագրությունների բացահայտումից, կլինեն առողջապահության նախարար Ուես Սթրիթինգը, բիզնեսի նախարար Պիտեր Քայլը, ինչպես նաև ՄաքՍվինին:
«Եթե դուք ասում եք, որ խնդիրը վերաբերում է հասարակական կյանքում պատշաճությանը, բավականին դժվար է ընտրել Անժելա Ռեյներին ընդամենը հինգ ամիս անց այն բանից հետո, երբ նա ստիպված եղավ հեռանալ փոխվարչապետի պաշտոնից՝ չվճարված հարկային պարտքի պատճառով։
«Դա նշանակում է, որ չպետք է փորձեք նրանցից որևէ մեկին, քանի որ նրանք երկուսն էլ լավ մարդիկ են։ Բայց այս կոնկրետ վեճի բնույթն ինքնին դժվարացրել է երկու ամենահավանական իրավահաջորդների համար հիմա կոճակը սեղմելը և դա անելը»։
Այնուամենայնիվ, հուսահատված նախկին օգնականը մեկ այլ գաղափար ուներ հայտնի խարխուլ խորհրդարանի հետ գործ ունենալու համար նույն շաբաթ, երբ պաշտոնական զեկույցը պարզեց, որ վերանորոգման համար կարող է արժենալ 40 միլիարդ ֆունտ ստեռլինգ։
«Մտածե՞լ է արդյոք որևէ մեկը շենքը այրելու մասին», – կատակեցին նրանք։
