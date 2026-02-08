«Ես սխալ չեմ թույլ տվել». Թրամփը հրաժարվում է ներողություն խնդրել Օբամաների մասին ջնջված ռասիստական գրառման համար:
ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի սոցիալական ցանցերում հրապարակված գրառման մեջ նախկին նախագահ Բարաք Օբաման և նրա կինը՝ Միշել Օբաման, պատկերված էին որպես ջունգլիների պրիմատներ։ Այն ջնջվել էր ուրբաթ օրը՝ թե՛ հանրապետականների, թե՛ դեմոկրատների կողմից բարձրացված բացասական արձագանքից հետո։
ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը ուրբաթ օրը հրաժարվել է ներողություն խնդրել իր Truth Social սոցիալական ցանցում հրապարակված ռասիստական տեսանյութի համար, որը նախկին նախագահ Բարաք Օբաման և նրա կինը՝ Միշելը, պատկերված էին որպես պրիմատներ։
Երկրի առաջին սևամորթ նախագահի և առաջին տիկնոջ նկատմամբ վերաբերմունքի համար լայնածավալ քննադատությունից հետո գրառումը մեղադրվեց աշխատակազմի աշխատակցի վրա և ջնջվեց։
Մեկ րոպե տևողությամբ տեսանյութի վերջում, որը գովազդում էր հանրապետական Թրամփի 2020 թվականի ընտրություններում Ջո Բայդենի նկատմամբ պարտության մասին դավադրության տեսարաններ, Օբամաները մոտ մեկ վայրկյան ցուցադրվել էին կապիկների մարմինների վրա իրենց դեմքերով։
Տեսանյութում կրկնվում էին կեղծ մեղադրանքներ, որ քվեաթերթիկների հաշվարկման Dominion Voting Systems ընկերությունը օգնել է Թրամփից գողանալ ընտրությունները։
Հոլովակի վերջում Օբամաների կադրերը վերցված են առանձին տեսանյութից, որը նախկինում տարածել էր ազդեցիկ պահպանողական մեմերի հեղինակը։ Այն առյուծ Թրամփին պատկերում է որպես «ջունգլիների արքա», իսկ դեմոկրատ առաջնորդներին՝ որպես այլ կենդանիներ։
Սպիտակ տան կողմից թույլ տրված սխալ քայլի հազվագյուտ խոստովանություն. հեռացումը տեղի է ունեցել մամուլի քարտուղար Կարոլին Լիվիտի կողմից գրառման վերաբերյալ «կեղծ վրդովմունքը» մերժելուց մի քանի ժամ անց։ Հեռացման կոչերից հետո, այդ թվում՝ հանրապետականների կողմից, Սպիտակ տունը հայտարարել է, որ աշխատակիցներից մեկը սխալմամբ է տեսանյութը հրապարակել։
«Ես սխալ չեմ թույլ տվել», – ուրբաթ երեկոյան Air Force One-ի եթերում ասել է Թրամփը, երբ նրան հարցրել են, թե արդյոք ներողություն կխնդրի գրառման համար։
«Ես պարզապես նայեցի առաջին մասը… և ամբողջությամբ չտեսա», – ասել է Թրամփը՝ հավելելով, որ ինքը «տալ է այն» աշխատակիցներին հրապարակելու համար, և նրանք նույնպես չեն դիտել ամբողջական տեսանյութը։
Հարցին, թե դատապարտո՞ւմ է արդյոք տեսանյութում ռասիստական պատկերները, Թրամփը պատասխանել է. «Իհարկե, դատապարտում եմ»։
Նախկին փոխնախագահ Կամալա Հարիսը քննադատել է Սպիտակ տան նահանջը ուրբաթ օրը X-ում գրառման մեջ։
«Ոչ ոք չի հավատում Սպիտակ տան կողմից այս թաքցմանը, հատկապես այն պատճառով, որ նրանք սկզբում պաշտպանում էին այս պաշտոնը», – գրել է նա։
«Մենք բոլորս պարզորոշ պատկերացում ունենք այն մասին, թե ով է Դոնալդ Թրամփը և ինչի է նա հավատում»։
ԱՄՆ-ում երկար պատմություն կա, երբ հզոր սպիտակամորթ գործիչները սևամորթներին կենդանիների, այդ թվում՝ կապիկների հետ կապում են ակնհայտորեն կեղծ, ռասիստական ձևերով։ Այս պրակտիկան սկիզբ է առնում 18-րդ դարի մշակութային ռասիզմից և կեղծ գիտական տեսություններից, որոնք օգտագործվում էին սևամորթների ստրկացումը արդարացնելու, իսկ ավելի ուշ՝ ազատ արձակված սևամորթներին որպես սպիտակամորթների համար անմարդկային սպառնալիք ներկայացնելու համար։
Երբ Օբաման Սպիտակ տանը էր, Թրամփը կեղծ պնդումներ էր տարածում, որ Հավայան կղզիներում ծնված 44-րդ նախագահը ծնվել է Քենիայում և սահմանադրորեն իրավունք չունի ծառայելու։ Թրամփը պահանջել էր, որ Օբաման ապացուցի, որ ինքը «բնական քաղաքացի» է, ինչպես պահանջվում է նախագահ դառնալու համար։
Սպիտակ տան բացատրությունը նաև հարցեր է առաջացնում Թրամփի սոցիալական ցանցերի հաշվի վերահսկողության վերաբերյալ, որն նա օգտագործում է ներմուծման հարկեր գանձելու, ռազմական գործողություններով սպառնալու, այլ հայտարարություններ անելու և քաղաքական մրցակիցներին վախեցնելու համար։ Նախագահը հաճախ ստորագրում է իր անունը կամ սկզբնատառերը քաղաքականության գրառումներից հետո։
Սպիտակ տունը անմիջապես չի արձագանքել այն հարցմանը, թե ինչպես են ստուգվում գրառումները և երբ հանրությունը կարող է իմանալ, թե երբ է Թրամփը ինքը գրառումներ անում։
