Օգնությունը ճանապարհին է՝ իրանցիներին վստահեցրել է ԱՄՆ նախագահը

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը կոչ է արել Իրանում ցուցարարներին շարունակել ցույցերը և «գրավել կառավարությունը»։

«Իրանցի հայրենասերներ, շարունակեք ձեր բողոքը։ Ես չեղարկել եմ իրանցի պաշտոնյաների հետ բոլոր հանդիպումները, մինչև ցուցարարների անիմաստ սպանությունները չդադարեն։ Օգնությունը ճանապարհին է, հիմա»,- գրել է նա։

