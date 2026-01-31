Օդի ջերմաստիճանը կբարձրանա․ եղանակն՝ առաջիկա օրերին

Երևան քաղաքում՝
Հունվարի 31-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ: Փետրվարի 1-3-ին սպասվում է ձյուն։ Հունվարի 31-ին սպասվում է մառախուղ։
Հանրապետության տարածքում`
Հունվարի 31-ին, փետրվարի 1-3-ին առանձին շրջաններում սպասվում է ձյուն, լեռնային շրջաններում՝ բուք, ցածր հորիզոնական տեսանելիություն։
Քամին` հարավարևմտյան` 36մ/վ, հունվարի 31-ին, փետրվարի 1-3-ին առանձին շրջաններում սպասվում է նաև քամու ուժգնացում՝ 16-20 մ/վ արագությամբ։ Հունվարի 31-ին Շիրակի դաշտի ցածրադիր հատվածներում, Արագածոտնի և Կոտայքի նախալեռներում, Արարատյան դաշտում սպասվում է մառախուղ։
Օդի ջերմաստիճանը հունվարի 31-ի ցերեկային ժամերին Լոռիում, Տավուշում և Սյունիքում աստիճանաբար կբարձրանա 5-7 աստիճանով։
Բաց մի թողեք
Հունվարի 31-ի աստղագուշակ․ Պետք է ավելի ջանաք թափեք, որպեսզի ավարտին հասցնեք այն ամենը ինչ սկսել եք
Ով ում հետ է խաղալու․ Վիճակահանության արդյունքներ․ Լուսանկար
Ես նաև քնում եմ, հաց ուտում, երբեմն՝ աշխատանքից դուրս, պարում, մարդը պետք է ունենա հետաքրքրություններ. Ավանեսյան