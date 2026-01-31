31/01/2026

Օդի ջերմաստիճանը կբարձրանա․ եղանակն՝ առաջիկա օրերին

infomitk@gmail.com 31/01/2026 1 min read

Երևան քաղաքում՝

Հունվարի 31-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ: Փետրվարի 1-3-ին սպասվում է ձյուն։ Հունվարի 31-ին սպասվում է մառախուղ։

Հանրապետության տարածքում`

Հունվարի 31-ին, փետրվարի 1-3-ին առանձին շրջաններում սպասվում է ձյուն, լեռնային շրջաններում՝ բուք, ցածր հորիզոնական տեսանելիություն։

Քամին` հարավարևմտյան` 36մ/վ, հունվարի 31-ին, փետրվարի 1-3-ին առանձին շրջաններում սպասվում է նաև քամու ուժգնացում՝ 16-20 մ/վ արագությամբ։ Հունվարի 31-ին Շիրակի դաշտի ցածրադիր հատվածներում, Արագածոտնի և Կոտայքի նախալեռներում, Արարատյան դաշտում սպասվում է մառախուղ։

Օդի ջերմաստիճանը հունվարի 31-ի ցերեկային ժամերին Լոռիում, Տավուշում և Սյունիքում աստիճանաբար կբարձրանա 5-7 աստիճանով։

Բաց մի թողեք

1 min read

Հունվարի 31-ի աստղագուշակ․ Պետք է ավելի ջանաք թափեք, որպեսզի ավարտին հասցնեք այն ամենը ինչ սկսել եք

30/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ով ում հետ է խաղալու․ Վիճակահանության արդյունքներ․ Լուսանկար

30/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ես նաև քնում եմ, հաց ուտում, երբեմն՝ աշխատանքից դուրս, պարում, մարդը պետք է ունենա հետաքրքրություններ. Ավանեսյան

30/01/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ի՞նչ պետք է անի Եվրոպան՝ հաղթահարելու Միացյալ Նահանգների հետ իր հարաբերությունների արագ վատթարացումը

31/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Համաշխարհային իրարանցումը Շվեդիային ստիպել է սիրախաղ անել եվրոյի հետ

31/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Սթարմերը խոստանում է Մեծ Բրիտանիան Brexit-ից հետո ավելի խորացնել դեպի ԵՄ միասնական շուկա

31/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Եվրոպան կարող է «քվանտային ցատկ» կատարել տիեզերքում, բայց պետք է հրաժարվի «մեծ ծրագրերից»

31/01/2026 infomitk@gmail.com