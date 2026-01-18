18/01/2026

Օդի ջերմաստիճանը կբարձրանա, այնուհետ կնվազի 7-10 աստիճանով․ ձյուն ու բուք կլինի

18/01/2026

Հանրապետության տարածքում`

Հունվարի 18-ի ցերեկը, 19-20-ը շրջանների մեծ մասում, 22-ի ուշ երեկոյան, 23-ի գիշերն առանձին շրջաններում սպասվում է ձյուն, լեռնային առանձին վայրերում՝ բուք, ցածր հորիզոնական տեսանելիություն։

Հունվարի 21-22-ը, 23-ի ցերեկը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։

Քամին` հարավ-արևմտյան՝ 2-5 մ/վ։

Օդի ջերմաստիճանը հունվարի 19-ի գիշերը կբարձրանա ևս 2-3 աստիճանով, հունվարի 20-22-ի գիշերային ժամերին աստիճանաբար կնվազի 7-10 աստիճանով։

Երևան քաղաքում`

Հունվարի 18-ի ցերեկը, 19-20-ը սպասվում է ձյուն։ Հունվարի 21-23-ը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ:

