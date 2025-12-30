Օդի ջերմաստիճանը կնվազի 14-18 աստիճանով, դեկտեմբերի 31-ի երեկոյից սկսած՝ սպասվում է ձյուն, բուք. Սուրենյան

ՇՄՆ հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոնի տնօրենի տեղակալ Գագիկ Սուրենյանը սոցցանցերի իր էջերում նոր տեսանյութ է հրապարակել՝ հիշեցնելով եղանակային փոփոխությունների մասին:
Ըստ նրա՝ դեկտեմբերի 31-ի երեկոյան ժամերից սկսած՝ ՀՀ տարածքում սպասվում են ձյուն, բուք, ցածր հորիզոնական տեսանելիություն: Նման եղանակն ու տեղումները շարունակվելու են հունվարի 1-ին և 2-ին:
Օդի ջերմաստիճանը գիշերային ժամերին կնվազի 14-18 աստիճանով:
Բաց մի թողեք
Ինչ արարողություններ են կատարվելու Մայր Աթոռում տոնական օրերին
Հայտնի է՝ ով է 2025 թ․ «Մեր ժամանակների հերոսը». Լուսանկարներ
«Անդրանիկին ասել են՝ հրամանատա՛ր, դու էլ արի, արձագանքել է՝ իմ տղաներն այնտեղ են, ես ո՞նց գամ». ավագ լեյտենանտ Անդրանիկ Մարդոյանն անմահացել է նոյեմբերի 7-ին Շուշիում. Լուսանկարներ