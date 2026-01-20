20/01/2026

ՖԻՖԱ-ն թարմացրել է ազգային հավաքականների վարկանիշային աղյուսակը․ Հայաստանի հավաքականը 105-րդն է

Աֆրիկայի ազգերի գավաթի խաղարկությունից հետո ՖԻՖԱ-ն այսօր՝ հունվարի 19-ին, հրապարակել է ազգային հավաքականների վարկանիշային աղյուսակի թարմացված տարբերակը։

Հայաստանի ազգային հավաքականը նախորդ անգամվա համեմատ բարելավել է դիրքերը մեկ հորիզոնականով և այժմ զբաղեցնում է 105-րդ հորիզոնականը։

Առաջին տեղում շարունակում է մնալ Իսպանիան։ Առաջատար տասնյակում հաջորդում են Արգենտինան, Ֆրանսիան, Անգլիան, Բրազիլիան, Պորտուգալիան, Նիդերլանդները, Մարոկկոն, Բելգիան և Գերմանիան։

Խորվաթիան նահանջել է 11-րդ հորիզոնական։ Սենեգալը, որը նվաճեց Աֆրիկայի ազգերի գավաթը, բարձրացել է 12-րդ հորիզոնական։

ՖԻՖԱ-ի թոփ-10 հավաքականները.

Իսպանիա
Արգենտինա
Ֆրանսիա
Անգլիա
Բրազիլիա
Պորտուգալիա
Նիդերլանդներ
Մարոկկո
Բելգիա
Գերմանիա

