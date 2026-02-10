Ֆոն դեր Լեյենը խոստանում է ավելի ուժեղ միասնական շուկա և ավելի քիչ բյուրոկրատիա ԵՄ գագաթնաժողովից առաջ: Խոստումները հնչում են այն ժամանակ, երբ մայրաքաղաքները պնդում են ավելի մեծ ուշադրություն դարձնել եվրոպական տնտեսական աճին՝ ավելի ու ավելի անորոշ աշխարհում։
Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենին ուրբաթ օրը հարցաքննել են անդամ երկրների դեսպանները փակ դռների հետևում կայացած հանդիպման ժամանակ։
ԲՐՅՈՒՍԵԼ — ԵՄ-ն պետք է լայնածավալ ջանքեր գործադրի դաշինքի տնտեսությունները միավորելու համար՝ կատաղի համաշխարհային մրցակցության պայմաններում, խոստացել է Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը։
Երկուշաբթի օրը ազգային առաջնորդներին ուղղված նամակում ֆոն դեր Լեյենը զգուշացրել է, որ աշխարհը «ավելի ու ավելի է ձևավորվում հում ուժի, ռազմավարական մրցակցության և կախվածությունների զենքացման միջոցով»։ Միակ լուծումը, պնդում է նա, դաշինքի մրցունակության բարելավումն է՝ «անկախության մեր ձգտմանը» աջակցելու համար։
«Ակնհայտ է, որ մենք այլևս չենք կարող սովորականի պես գործել։ Անդամ պետությունների տարբեր ազգային կանոններն ու առևտրային պայմանները խանգարում են բիզնեսներին իրենց ողջ ներուժն իրացնել և սահմանափակում են Եվրոպայի մրցունակությունը։ Մեր հիմնական ուշադրությունը պետք է լինի այս ներքին խոչընդոտների վերացումը», – գրել է ֆոն դեր Լեյենը։
Այս ուղերձը հնչում է այն ժամանակ, երբ առաջնորդները պատրաստվում են հինգշաբթի օրը Բելգիայի գյուղական Ալդեն Բիզեն ամրոցում աշխատանքային հանդիպմանը, որի ընթացքում նրանք կքննարկեն ԵՄ մրցունակությունը Չինաստանի և ԱՄՆ-ի նման մրցակիցների դեմ։ Օրակարգի գլխավոր թեման միասնական շուկայի ինտեգրումն ու ԵՄ տնտեսության չափի օգտագործումը՝ մայրցամաքը մի կողմ չդնելու համար։
Հանձնաժողովի կողմից սահմանված առաջնահերթությունների շարքում է ԵՄ բյուրոկրատիայի դեմ նոր պայքարը, և ֆոն դեր Լեյենը հայտարարել է, որ ղեկավարներին զեկույց կներկայացնի բյուրոկրատիայի կրճատման գործում իր առաջընթացի վերաբերյալ։ Բացի այդ, հանձնաժողովը կփորձի շարունակել դիվերսիֆիկացնել իր առևտրային կապերը, ինչպես նաև աջակցել պետական գնումների «եվրոպական նախապատվությանը»։
Ֆոն դեր Լեյենի խոսքով, չնայած ԵՄ-ն պետք է ձգտի «համաձայնության հասնել բոլոր 27 անդամ պետությունների միջև», եթե դա անհնար լինի տնտեսական քաղաքականության կենսական ոլորտներում, մայրաքաղաքների առարկությունները շրջանցելու տարբեր եղանակներ կքննարկվեն՝ կանխելու «առաջընթացի կամ հավակնությունների բացակայությունը… որը խաթարում է Եվրոպայի մրցունակությունը կամ գործելու կարողությունը»։
Ուրբաթ օրը անդամ երկրների դեսպանները հարցաքննել են Ֆոն դեր Լեյենին փակ դռների հետևում կայացած հանդիպման ժամանակ, որի ընթացքում էներգակիրների գները և ծանրաբեռնված կարգավորումները քննարկվել են որպես աճի խոչընդոտներ։
Ալդեն Բիզենի գագաթնաժողովից առաջ մայրաքաղաքները տարբեր տեսակետներ են ներկայացրել այն մասին, թե ինչպես լավագույնս վերականգնել դանդաղ տնտեսությունները։
Ձեռք բերված փաստաթղթում Գերմանիան կոչ է արել ապակարգավորման նոր ալիքի և նպատակային միջոցառումների՝ փոքր ընկերությունների համար բիզնեսով զբաղվելը հեշտացնելու համար։
Մինչդեռ Ֆրանսիան պնդում է երաշխիքներ ստանալ, որ պաշտպանության, տեխնոլոգիաների և ենթակառուցվածքների արդիականացման նման առաջնահերթությունների համար նախատեսված պետական միջոցները հիմնականում կծախսվեն եվրոպական մատակարարների վրա։
