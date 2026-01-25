Ֆուտզալի Հայաստանի ազգային հավաքականը 5:4 հաշվով հաղթել է Չեխիայի ընտրանուն

Ֆուտզալի Հայաստանի ազգային հավաքականը Ֆուտզալի Եվրո-2026-ի 2-րդ փուլում 5։4 հաշվով հաղթանակ է տարել Չեխիայի ընտրանու նկատմամբ։
Եվրոպայի առաջնության եզրափակիչ փուլում հաղթանակ տանելով հավաքականը ժամկետից շուտ ապահովել է փլեյ-օֆֆի ուղեգիր։
Ֆուտզալի Հայաստանի ազգային հավաքականը Ֆուտզալի Եվրո-2026-ի 2-րդ փուլում 5։4 հաշվով հաղթանակ է տարել Չեխիայի ընտրանու նկատմամբ։
Եվրոպայի առաջնության եզրափակիչ փուլում հաղթանակ տանելով հավաքականը ժամկետից շուտ ապահովել է փլեյ-օֆֆի ուղեգիր։
Բաց մի թողեք
Թրամփը շնորհակալություն է հայտնել Ալիեւին և Փաշինյանին, ԱՄՆ փոխնախագահը կայցելի Հայաստան և Ադրբեջան
Երևանում բախվել են Երևան-Մասիս երթուղին սպասարկող ավտոբուսն ու շտապօգնության ավտոմեքենան․ կան տուժածներ․ Լուսանկար
Մեքենան գլխիվայր ընկել է փոսը․ վիրավորներից 2-ը երեխա է. Լուսանկար