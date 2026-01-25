25/01/2026

Ֆուտզալի Հայաստանի ազգային հավաքականը 5:4 հաշվով հաղթել է Չեխիայի ընտրանուն

Ֆուտզալի Հայաստանի ազգային հավաքականը Ֆուտզալի Եվրո-2026-ի 2-րդ փուլում 5։4 հաշվով հաղթանակ է տարել Չեխիայի ընտրանու նկատմամբ։

Եվրոպայի առաջնության եզրափակիչ փուլում հաղթանակ տանելով հավաքականը ժամկետից շուտ ապահովել է փլեյ-օֆֆի ուղեգիր։

Թրամփը շնորհակալություն է հայտնել Ալիեւին և Փաշինյանին, ԱՄՆ փոխնախագահը կայցելի Հայաստան և Ադրբեջան

Երևանում բախվել են Երևան-Մասիս երթուղին սպասարկող ավտոբուսն ու շտապօգնության ավտոմեքենան․ կան տուժածներ․ Լուսանկար

Մեքենան գլխիվայր ընկել է փոսը․ վիրավորներից 2-ը երեխա է. Լուսանկար

Ջենիս Ջոպլինի ձայնը. վերք, որ երգեց՝ սև բլյուզի ցավից դեպի սպիտակ հակամշակույթի ճիչը․ Էսսե

Հունվարի 26-ի աստղագուշակ․ Միշտ չէ, որ կարողանում եք լսել և ճիշտ հասկանալ նույնիսկ ամենամոտ մարդկանց

ԱՄՆ-ում քաղաքացիական պատերազմ է․ Լուսանկար

Զինված միջադեպ Գորիսում. նռնակի պայթյունի հետևանքով սպանվել են Առուշանյանի վարորդն ու ևս մեկ երիտասարդ

