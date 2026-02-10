Ֆոն դեր Լեյենը Դրագիի կարևորագույն գագաթնաժողովից առաջ առաջարկում է՝ ինչ անել եվրոպականում

Հանձնաժողովի նախագահն ասում է, որ եթե տնտեսական օրակարգի առաջ մղման համար հնարավոր չէ միաձայնություն, ապա ԵՄ-ն պետք է քննարկի երկրների փոքր խմբերի միջև համագործակցությունը: Դրագին կարևորագույն գագաթնաժողովից առաջ կոչ է արել «պրագմատիկ ֆեդերալիզմի»:
Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը առաջարկել է, որ տնտեսական հարցերով աշխատել ցանկացող երկրները պետք է առաջ շարժվեն փոքր խմբերով, եթե միաձայնություն չհաջողվի գտնել ԱՄՆ-ի և Չինաստանի միջև սեղմված եվրոպական տնտեսության խթանմանը նվիրված կարևոր գագաթնաժողովից առաջ:
Եվրահանձնաժողովի ղեկավարը նշել է, որ նպատակը մնում է բոլոր 27 անդամ պետությունների կողմից համաձայնեցված «հավակնոտ» տնտեսական օրակարգի առաջ մղումը, բայց եթե դա հնարավոր չէ քաղաքական տարաձայնությունների պատճառով, անդամ պետությունները պետք է դիմեն փոքր կոալիցիաների:
Նրա մեկնաբանությունները հնչել են այն բանից հետո, երբ Մարիո Դրագին, որը եվրոպական բանավեճի ամենաազդեցիկ ձայներից մեկն է, կոչ արեց ԵՄ-ին աշխատել որպես իսկական միություն և կոչ արեց եվրոպացի առաջնորդներին կիրառել «պրագմատիկ» ֆեդերալիստական մոտեցում էներգետիկայից մինչև անվտանգություն համատեղ նախագծերի համար:
«Մեր նպատակը միշտ պետք է լինի համաձայնության հասնելը բոլոր 27 անդամ պետությունների միջև», – գրել է ֆոն դեր Լեյենը երկուշաբթի օրը առաջնորդներին ուղղված նամակում։
«Այնուամենայնիվ, երբ առաջընթացի բացակայությունը կամ նպատակասլացությունը վտանգում է խաթարել Եվրոպայի մրցունակությունը կամ գործելու կարողությունը, մենք չպետք է խուսափենք համագործակցության ամրապնդման վերաբերյալ պայմանագրերով նախատեսված հնարավորություններից»։
Խորացված համագործակցության սկզբունքը թույլ է տալիս անդամ պետություններին, եթե առնվազն ինը երկիր կարողանա համաձայնության գալ, խորացնել ինտեգրացիան առանց մնացած անդամ պետությունների։
Ֆոն դեր Լեյենի մեկնաբանությունները նշանակալի շեղում են ԵՄ ինստիտուտներին առաջնորդող կոնսենսուսի սկզբունքից և բացում են դռներ դեպի երկարագությամբ Եվրոպա։
Եվրոպացի առաջնորդները հինգշաբթի օրը կհավաքվեն Ալդեն Բիզենի ամրոցում ոչ պաշտոնական հանդիպման։
Դրագին կմիանա 27-ին Իտալիայի նախկին վարչապետ Էնրիկո Լետտայի հետ միասին։
Հանդիպմանը նախորդող շրջանում Եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիո Կոստան Euronews-ին ասել է, որ հանդիպումը կծառայի Դրագիի և Լետտայի 2024 թվականին հրապարակված զեկույցների իրականացման վրա կենտրոնանալուն և առաջնորդների համար «հստակ քաղաքական ուղեցույցներ» տրամադրելուն։
Գագաթնաժողովից առաջ 10 երկրներից բաղկացած խումբը կհանդիպի Գերմանիայի, Իտալիայի և Բելգիայի հրավերով՝ ընդհանուր գիծ մշակելու համար: Դիվանագետի խոսքով՝ Ֆրանսիան կմասնակցի։
Իր նամակում ֆոն դեր Լեյենը նշել է, որ հանձնաժողովը ձգտում է արագացնել իր պարզեցման օրակարգը, սակայն կոչ է արել Եվրախորհրդարանի համահեղինակներին կառուցողական լինել։
Նա նաև գրել է, որ գործադիր մարմինը նոր նախաձեռնություն կձեռնարկի՝ «ոսկե ծածկույթից» հրաժարվելու համար, որի համաձայն անդամ պետությունները ԵՄ գործող դիրեկտիվներին ավելացնում են ավելի շատ բյուրոկրատիա։
Եվրոպական ընկերությունները վաղուց քննադատել են այս պրակտիկան՝ պնդելով, որ այն մեծացնում է ծախսերը և ստեղծում է կարգավորիչ շփոթություն Եվրոպայում գործող բիզնեսների համար։
Ֆոն դեր Լեյենը մեղմացնում է հետախուզական բջջի ստեղծման ծրագիրը
Եվրոպան ցանկանում է ավելի շատ հետախուզական տվյալներ փոխանակել՝ Ռուսաստանից եկող հիբրիդային հարձակումներին դիմակայելու համար։
Եվրամիությունը վերջին տարիներին փորձում էր ընդլայնել հետախուզական տվյալների փոխանակումը, սակայն ազգային կառավարությունները զգուշանում են ԵՄ-ին զգայուն և գաղտնի տեղեկատվության նկատմամբ մեծ վերահսկողություն տրամադրելուց։
ԲՐՅՈՒՍԵԼ — Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը մեղմացնում է ԵՄ հետախուզական տվյալների փոխանակման վրա ավելի մեծ վերահսկողություն ստանձնելու իր ջանքերը՝ իր արտաքին գործերի նախարար Կայա Կալլասի հետ առճակատումից հետո, հայտնել են քննարկմանը տեղյակ չորս պաշտոնյաներ։
ԵՄ գործադիր մարմինը նոյեմբերին հայտարարել է, որ ցանկանում է ստեղծել ներքին բջջ՝ ամբողջ Եվրոպայից հետախուզական տվյալներ հավաքելու համար, որը կվերահսկվի անձամբ նախագահի կողմից՝ որպես դաշինքը ռուսական թվային հարձակումներից և դիվերսիաներից պաշտպանելու ջանքերի մի մաս։ Սակայն ծրագիրը առաջացրել է եվրոպական մայրաքաղաքների և ԵՄ դիվանագիտական ծառայության բացասական արձագանքը, որն ունի իր սեփական կենտրոնը եվրոպական մակարդակով հետախուզական տվյալների փոխանակման համար։
Հանձնաժողովն այժմ նվազեցնում է հետախուզական բջջի ստեղծման իր հավակնությունները, ըստ պաշտոնյաների, որոնց թվում են երկու ԵՄ պաշտոնյաներ և երկու ԵՄ դիվանագետներ։ Երկու պաշտոնյաների խոսքով՝ այս բջջը, հավանաբար, կդառնա անվտանգության ստորաբաժանում և հետախուզական տվյալների փոխանակման մեծ մասը կթողնի Եվրոպական արտաքին գործողությունների ծառայության (EEAS) INTCEN կենտրոնին։
Այս քայլը թույլ կտա Կալլասին պահպանել հետախուզության նկատմամբ ավելի մեծ վերահսկողություն։ EEAS-ը գլխավորող էստոնացի բարձրաստիճան դիվանագետը անցյալ տարի բազմիցս բախվել է ԵՄ գործադիր նախագահի հետ, այդ թվում՝ երբ փորձել է ֆոն դեր Լեյենի նախորդի՝ Ժան-Կլոդ Յունկերի կաբինետի նախկին ղեկավար Մարտին Զելմայրին վարձել բարձր պաշտոնի համար։ Աշխատանքի ընդունման նախաձեռնությունը անհանգստություն է առաջացրել հանձնաժողովում՝ ֆոն դեր Լեյենի գլխավորությամբ, ով փորձել է կենտրոնացնել իշխանությունը ԵՄ գործադիր իշխանության ներքո։
Եվրոպան նպատակ ունի խթանել տեղեկատվության փոխանակումը ազգային լրտեսական գործակալությունների միջև, քանի որ Վաշինգտոնի հետ հետախուզական տվյալների փոխանակման շուրջ հարաբերությունները վատթարանում են, և Եվրոպան փորձում է հակահարված տալ Ռուսաստանի կողմից իրականացվող հիբրիդային հարձակումներին՝ սկսած ապատեղեկատվական արշավներից մինչև հաքերային հարձակումներ և դիվերսիաներ։
Հետախուզության և անվտանգության պաշտոնյաները այս շաբաթվա վերջին հավաքվում են Գերմանիայում՝ Մյունխենի անվտանգության համաժողովի համար, որտեղ, ինչպես սպասվում է, օրակարգի գլխավոր թեմաները կլինեն տրանսատլանտյան կապերը և Եվրոպայի արևելյան սահմանին պատերազմը։
Անցած տարիներին Եվրամիությունը փորձում էր ընդլայնել հետախուզական տվյալների փոխանակումը, սակայն ազգային կառավարությունները իրավասու են ազգային անվտանգության հարցում և զգուշանում են ԵՄ-ին մեծ վերահսկողություն տրամադրել զգայուն և գաղտնի տեղեկատվության նկատմամբ։
INTCEN-ի վարչությունը անցյալ տարի հեղինակություն է ձեռք բերել որոշ ազգային մայրաքաղաքների մոտ։ Իտալիայի վարչապետ Ջորջիա Մելոնին և Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցը հունվարին աջակցեցին այս բաժանմանը, երբ ասացին, որ INTCEN-ի կազմում գտնվող «հիբրիդային միաձուլման բջիջը» պետք է ավելի լավ աջակցություն ստանա հիբրիդային սպառնալիքների դեմ պայքարելու համար։
Վարչությունը, որը պատասխանատու է քաղաքացիական հետախուզության և Կալլասին ուղղված զեկույցների մշակման համար, անցած ամիսներին զեկույցներ է ներկայացրել հանձնակատարների կոլեգիայի շաբաթական նիստին և արտաքին գործերի նախարարների արտաքին գործերի խորհրդին։
Չնայած ֆոն դեր Լեյենը երբեք պաշտոնապես չի ներկայացրել «նվիրված բջիջի» ծրագիր կամ չի տրամադրել աշխատակիցների թվաքանակ, հանձնաժողովը հայտարարել է, որ այն «կարևոր դեր կխաղա Անվտանգության քոլեջի նախապատրաստման գործում»։
«Անիմաստ է ունենալ մեկ այլ բջիջ», – ասել է ԵՄ առաջին դիվանագետը, որը, ինչպես այս պատմության համար խորհրդակցված մյուս պաշտոնյաներն ու դիվանագետները, խնդրել է անանուն մնալ՝ հաշվի առնելով հարցի զգայունությունը։ «Նույնիսկ INTCEN-ի մակարդակում դեռևս շատ փոխանակումներ չկան։ Ավելի լավ է, բայց անհրաժեշտություն չկա մեկ այլ բջիջ ստեղծելու»։
Հանձնաժողովի պաշտոնյան, որի անունը չի հրապարակվել, քանի որ նրան թույլատրված չէր խոսել պաշտոնական մակարդակով, ասել է, որ «մարտահրավերային աշխարհաքաղաքական և աշխարհատնտեսական լանդշաֆտում» INTCEN-ը դիտարկում է, թե ինչպես ամրապնդել իր անվտանգության և հետախուզության կարողությունները։ Պաշտոնյան հավելել է, որ բջիջը կլրացնի Հանձնաժողովի Անվտանգության վարչության աշխատանքը և «սերտորեն կհամագործակցի EEAS-ի համապատասխան ծառայությունների հետ»։
ԵՄ երկրորդ դիվանագետը աջակցել է Հանձնաժողովի կողմից բջիջ ստեղծելու ծրագրին՝ պնդելով, որ նախաձեռնությունը կօգնի բարելավել որոշումների կայացումը, քանի որ այն թույլ կտա մի քանի պաշտոնյաների մեկնաբանել և օգտագործել հետախուզական տվյալները, ինչը բարդ գործընթաց է 27 անդամ երկրների միջև։
Կալլասն ինքը քննադատաբար էր մոտեցել Հանձնաժողովի հետախուզական բջիջի գաղափարին նոյեմբերին. «Լինելով երկրի վարչապետ՝ ես գիտեմ, որ բոլոր անդամ պետությունները պայքարում են բյուջեի հետ, և խնդրել, որ մենք ինչ-որ բան անենք արդեն իսկ եղածից բացի, իմաստուն միտք չէ», – ասել է նա Եվրոպական խորհրդարանին։
