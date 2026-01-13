13/01/2026

Ֆրանսիացի ֆերմերները նորից բողոքի ակցիա են իրականացնում Փարիզի փողոցներում․ Լուսանկար

Ֆրանսիացի ֆերմերները նորից բողոքի ակցիա են իրականացրել ընդդեմ ԵՄ եւ MERCOSUR-ի միջեւ առեւտրային համաձայնագրի եւ վերստին գրոհել են Փարիզի փողոցներն իրենց տրակտորներով։ Այս մասին հայտնում է Reuters լրատվական գործակալության։

Սա արդեն այս թեմայով անցկացվող բողոքի ակցիաների երկրորդ շաբաթն է։ Ցուցարաների կարծիքով, համաձայնագիրը հարվածում է տեղական արտադրողներին՝ բացելով ֆրանսիական շուկան ավելի էժան լատինա-ամերիկյան գյուղմթերքի համար, որոնք չեն համապատասխանում բնականաբար՝ եվրոպական ստանդարտներին։

Բողոքի ակցիաներ են տեղի ունենում ոչ միայն Ֆրանսիայում, այլ նաեւ՝ ԵՄ մյուս երկրներում, թեեւ համաեվրոպական տարածքում ամենախոշոր գյուղարտադրողը Ֆրանսիան է։

Reuters-ը նաեւ նշում է, որ ցուցարաները մտադիր են հունվարի 20-ին բողոքի ակցիա իրականացնել Ստարսբուրգում՝ Եվրոպական խորհրդարանի շենքի դիմաց։ Հիշեցնենք, որ MERCOSUR-ը խոշորագույն Հարավ-Ամերիկյան առեւտրատնտեսական միավորումն է, որը հիմնադրվել է 91 թվականին՝ ազատ առեւտրի շուկայի եւ ընդհանուր տնտեսական տարածքի ձեւավորման համար։ Հիմնադիրներն են ՝Արգենտինան, Բրազիլիան, Պարագվայն ու Ուրուգվայը։

