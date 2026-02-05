Ֆոն դեր Լեյենի քաղաքականության օրակարգի կենտրոնական մասը նրա երկրորդ մանդատի ընթացքում

Եվրոպայի պահպանողականները կրկին հավաքվում են, քանի որ ղեկավարությունը փորձում է ուժեղացնել կենտրոնական վերահսկողությունը:
Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության օրենսդիրները հանդիպում են Լյուբլյանայում, որտեղ քաղաքական գործիչներն ու պաշտոնյաները փորձում են համակարգել քաղաքականությունը։
ԵՄ պահպանողականները մեկ շաբաթվա ընթացքում երկրորդ անգամ են հավաքվում՝ ուժեղացնելով ներքին համակարգումը Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենի՝ Եվրոպական հանձնաժողովի ղեկավարության երկրորդ ժամկետի դժվարին առաջին տարվանից հետո։
Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության առաջնորդների անցյալ շաբաթավերջին Խորվաթիայում կայացած հանդիպումից հետո, այս շաբաթ Եվրոպական խորհրդարանի ԵԺԿ անդամները հավաքվում են Սլովենիայում, որտեղ նրանք կքննարկեն քաղաքականությունը պաշտպանության և տարածաշրջանային զարգացման հարցերով պատասխանատու դաշինքի հանձնակատարների հետ։
Կուսակցությունն ունի հզոր ազգային առաջնորդներ, այդ թվում՝ Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցը և Լեհաստանի վարչապետ Դոնալդ Տուսկը, սակայն այն դիմակայում է քաղաքական սպեկտրի ողջ տարածքում ընդդիմադիր գործիչների աճին։
«Ձախերի և աջերի պոպուլիստները դեմ են ամեն ինչին՝ առանց որևէ բան առաջարկելու», – հայտարարության մեջ ասել է Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության փոխնախագահ Ռոմանա Տոմցը։ Կուսակցությունը «կքննարկի, թե ում հետ ենք համագործակցելու Եվրոպայում իրական փոփոխություններ իրականացնելու համար»։
Ֆոն դեր Լեյենը 2024 թվականի դեկտեմբերի 1-ից իր երկրորդ ժամկետի մեկնարկից ի վեր չորս անգամ անվստահության քվե է հաղթահարել, մինչդեռ ԵԺԿ-ն մայիսից ի վեր խթանվել է Գերմանիայի կանցլերի վերադարձով։
Սակայն խմբի ավանդական Բրյուսելյան դաշնակիցները՝ կենտրոնամետ ձախերից և լիբերալ կենտրոնից, հեռացել են ԵԺԿ որոշ քաղաքականություններից, հատկապես ծայրահեղ աջերի կողմից աջակցվողներից, ինչպիսիք են ԵՄ կանաչ կանոնների չեղարկումը, այդ թվում՝ կորպորատիվ կայունության և անտառահատման օրենսդրության կրճատումները։
Լյուբլյանայի հանդիպումը ևս մեկ օրինակ է այն բանի, թե ինչպես է ԵԺԿ նախագահ և Եվրախորհրդարանի խմբակցության ղեկավար Մանֆրեդ Վեբերը փորձում խստացնել որոշումների կայացման գործընթացը և ավելի կենտրոնացված վերահսկողություն սահմանել քաղաքականության վրա հանձնաժողովում, խորհրդարանում և ԵՄ խորհրդում, որը ներկայացնում է ազգային կառավարությունները, ըստ ԵԺԿ երկու պաշտոնյաների։ Վեբերը ցանկանում է օգտագործել ԵԺԿ հանդիպումների տարբեր տարբերակները՝ կենտրոնամետ աջակողմյան առաջնորդների և ԵՄ բարձրաստիճան պաշտոնյաների համար շփման կետերի քանակը մեծացնելու համար՝ օրացույցի կարևոր պահերից առաջ քաղաքականությունը համակարգելու և հանդիպելու համար, ասացին նրանք։
Հաջորդ շաբաթվա ԵՄ դիվանագիտությունը հատկապես ինտենսիվ է՝ չորեքշաբթի օրը Բրյուսելում պաշտպանության նախարարների հանդիպում, հինգշաբթի օրը Բելգիայի գյուղական վայրերում ԵՄ առաջնորդների գագաթնաժողով, իսկ ուրբաթից կիրակի Մյունխենի անվտանգության համաժողովը, որը միավորում է աշխարհի ամենաազդեցիկ որոշում կայացնողներից մի քանիսին, կհամախմբի ուրբաթից կիրակի։
Միավորվելով
ԵԺԿ-ն լավ ներկայացված է Բրյուսելում, որի երկու առաջատար դեմքերն են ֆոն դեր Լեյենը և խորհրդարանի նախագահ Ռոբերտա Մեցոլան։
Բացի գագաթնաժողովից առաջ կանոնավոր հանդիպումներից, որտեղ ԵԺԿ առաջնորդները հանդիպում են Եվրոպական խորհուրդների առավոտյան, Վեբերը մեկնարկել է ազգային ղեկավարների ամենամյա հանդիպումներ, որոնցից վերջինը անցյալ շաբաթավերջին Զագրեբում կայացած հանդիպումն էր։
«Որքան շատ համակարգում կարողանանք ունենալ տարբեր խմբերի միջև, այնքան լավ», – ասել է ԵՄ պաշտոնյան, որը, անանուն մնալով, ազատ խոսելու հնարավորություն է տվել, ինչպես այս պատմության մյուս մասնակիցները։ «Որովհետև այդ դեպքում դուք կունենաք հարաբերություններ և ձևաչափ՝ անիվները լիովին անջատվելուց կանխելու համար»։
Երեքշաբթի օրը Ստրասբուրգում կայանալիք խորհրդարանի լիագումար նիստից առաջ կազմակերպված ոչ պաշտոնական ընթրիքների ժամանակ ԵԺԿ հանձնակատարները, որոնց թվում էին ֆոն դեր Լեյենը, ինչպես նաև տնտեսության ղեկավար Վալդիս Դոմբրովսկիսը և տեխնոլոգիական ղեկավար Հեննա Վիրկունենը, նստում են Վեբերի և նրա խորհրդարանի փոխնախագահների հետ։
Այս ընթրիքները «կազմակերպվել են ժամկետի սկզբում և կառուցվել են այնպես, որ թույլ են տվել [կուսակցությանը] ավելի մեծ ազդեցություն ունենալ հանձնաժողովի աշխատանքի վրա», – ասել է ԵԺԿ պաշտոնյան։
«Նպատակը, չեմ թաքցնի, նախապես իմանալն է, թե որ ուղղությամբ է գնում հանձնաժողովը և ազդեցություն ունենալ արդեն նախապատրաստական փուլում, նույնիսկ նախքան առաջարկների պաշտոնապես ներկայացումը», – հավելեցին նրանք։
Երկաթե անվտանգություն
ԵՄ պատգամավորների գագաթնաժողովը Սլովենիայի մայրաքաղաքում, որը մեկնարկել է չորեքշաբթի և տևելու է մինչև ուրբաթ, ուղղված է այն բանին, ինչը կազմակերպիչները անվանում են «ռազմավարական պլանավորում»։
Անցյալ շաբաթավերջին Զագրեբում առաջնորդները համաձայնեցին աշխատել ԵՄ փոխադարձ պաշտպանության կետը գործունակ դարձնելու ուղղությամբ և երկու ազգային առաջնորդների, որոնց անունները դեռևս հայտնի չեն, հանձնարարեցին մանրամասնել, թե ինչպես այն դարձնել երկաթե անվտանգության երաշխիք։ Այն երբեք չի օգտագործվել, քանի որ ՆԱՏՕ-ն ունի նմանատիպ դրույթ, բայց առաջնորդները մտահոգված են, որ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը դա կհնացնի։
Նման քայլերը ցույց են տալիս, թե ինչպես է ԵԺԿ-ն փորձում ազդել ԵՄ ավելի լայն քաղաքականության վրա և առաջ անցնել հանձնաժողովի կամ առաջնորդների կողմից կայացված անվտանգության կամ տնտեսական որոշումներից, որտեղ պետք է հաշվի առնվեն կենտրոնաաջակողմյան ուժերին հակառակ կուսակցությունների կարծիքները։
Կուսակցության անդամները նաև նշեցին ԵԺԿ-ի կողմից այժմ պարբերաբար հրապարակվող քաղաքականության դիրքորոշման փաստաթղթերի ավելի ու ավելի կարևոր դերը, որոնք ուղղություն են տալիս կուսակցության բարձրաստիճան պաշտոնյաներին և առաջնորդներին։
Կանաչ գործարքի կետերը մեղմացնելու ջանքերը, ինչպես նաև շարունակական ապակարգավորման ջանքերը, երկուսն էլ սկիզբ են առել ԵԺԿ-ի կողմից համակարգող հանդիպումներից հետո մշակված քաղաքականության փաստաթղթերից, ասացին երկու կուսակցության պաշտոնյաներ։
Իր 2024 թվականի մանիֆեստում կուսակցությունը կոչ արեց ստեղծել պաշտպանության հանձնակատարի պաշտոն, որը ֆոն դեր Լեյենը իրականություն դարձրեց պաշտոնը ստանձնելիս։ Կուսակցությունը նաև կոչ արեց ապակարգավորման և ԵՄ կանաչ համաձայնագրի թուլացման, որը դարձավ ֆոն դեր Լեյենի քաղաքականության օրակարգի կենտրոնական մասը նրա երկրորդ մանդատի ընթացքում։
Բաց մի թողեք
