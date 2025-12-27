ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Ռուտտեն մերժում է ԵՄ-ի պաշտպանական անկախության կոչերը ԱՄՆ-ից

Ուրբաթ օրը հրապարակված հարցազրույցում ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը մերժեց Ուկրաինայում Եվրոպայի գլխավորած ուժերի ստեղծման առաջարկները՝ ասելով, որ տրանսատլանտյան գործընկերությունը մնում է կարևոր կոլեկտիվ անվտանգության համար։
ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռյուտեն մերժեց անկախ եվրոպական անվտանգության կառույցների ստեղծման առաջարկները՝ պնդելով, որ ԵՄ-ն պաշտպանության հարցերում ԱՄՆ-ից անջատվելու կարիք չունի՝ չնայած եվրոպացի բարձրաստիճան քաղաքական գործիչների կոչերին։
Պահպանողական ԵԺԿ կուսակցության և դրա Եվրախորհրդարանի խմբակցության ղեկավար Մանֆրեդ Վեբերը կոչ էր արել ԵՄ հրամանատարության ներքո եվրոպական զորքեր տեղակայել՝ Ուկրաինայում խաղաղությունն ապահովելու համար։
«Ես կցանկանայի, որ իրենց համազգեստի վրա եվրոպական դրոշը կրող զինվորները, մեր ուկրաինացի ընկերների հետ միասին, ապահովեին խաղաղությունը», – գերմանական Funke լրատվամիջոցին ասել է Վեբերը։
Գերմանական dpa լրատվական գործակալությանը տված հարցազրույցում Ռյուտեն համաձայն չէր առաջարկի հետ։
«Ես լիովին համոզված եմ, որ ԱՄՆ-ն ամբողջությամբ ներգրավված է ՆԱՏՕ-ում։ Կասկած չկա։ Կար մեկ մեծ սպասում։ Իրականում, մենք ավելի շատ ենք ծախսում, Եվրոպան ավելի շատ պատասխանատվություն է ստանձնում», – ասել է Ռյուտեն։
ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը ընդգծել է, որ եվրոպական պաշտպանական ջանքերի աճը պետք է տեղի ունենա ԱՄՆ-ի հետ զուգահեռ, այլ ոչ թե անկախ։
«Երբ մենք խոսում ենք Եվրոպայի և ՆԱՏՕ-ի մասին, դա ավելին է, քան պարզապես ԵՄ-ն», – ասաց Ռուտտեն՝ նշելով, որ ՆԱՏՕ-ի կազմում գտնվող ԵՄ 23 երկրները կազմում են դաշինքի ընդհանուր տնտեսական արդյունքի միայն մոտ մեկ քառորդը։
ԱՄՆ-ն և Եվրոպան պետք է համագործակցեն
Ռուտտեն մատնանշեց ԱՄՆ-Եվրոպա ընդհանուր շահերը Արկտիկայի և Հյուսիսատլանտյան օվկիանոսի պաշտպանության հարցում։
«ԱՄՆ-ն ունի իր սեփական շահերը ՆԱՏՕ-ում, որը, իհարկե, Եվրոպայի անվտանգությունն է, բայց նաև Արկտիկան։ Անվտանգ Արկտիկան կարևոր է Միացյալ Նահանգների համար, և մենք կարող ենք այն պաշտպանել միայն միասին՝ ՆԱՏՕ-ի եվրոպացի և ամերիկացի դաշնակիցները»։
«Արկտիկան մեծ խնդիր է։ Մենք տեսնում ենք չինական և ռուսական նավեր, որոնք ճանապարհորդում են այնտեղ։ Եվ մենք կարող ենք Արկտիկան պաշտպանել միայն միասին՝ ՆԱՏՕ-ի եվրոպացի և ամերիկացի դաշնակիցները միասին»։
ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը զգուշացրեց, որ Ռուսաստանը կարող է լուրջ սպառնալիք ներկայացնել արդեն 2027 թվականին, ըստ որոշ հետախուզական գնահատականների։
«Ես չեմ ենթադրի, թե որտեղ, երբ և ինչպես ճիշտ։ Ի վերջո, եթե ՆԱՏՕ-ի վրա հարձակում լինի, ապա մենք բոլորս հարձակման տակ կլինենք, քանի որ դա 5-րդ հոդվածն է, որը նշանակում է, որ մեկի վրա հարձակումը բոլորի վրա հարձակում է», – ասաց Ռյուտեն։
«Եթե մենք անենք այդ երկու բաները, մենք բավականաչափ ուժեղ կլինենք պաշտպանվելու համար, և Պուտինը երբեք չի փորձի», – հայտարարեց նա՝ անդրադառնալով Ուկրաինային ուժեղ աջակցությունը պահպանելուն և ՆԱՏՕ-ի պաշտպանության ծախսերի ավելացմանը։
Հինգշաբթի օրը տված հարցազրույցում Ռյուտեն գովաբանեց Գերմանիայի հանձնառությունը՝ մինչև 2029 թվականը պաշտպանության վրա ՀՆԱ-ի 3.5%-ին հասնելու համար, նախքան հունիսին Հաագայում դաշինքի գագաթնաժողովում համաձայնեցված 2035 թվականի վերջնաժամկետը։
Նա Գերմանիայի մոտեցումը անվանեց «շատ տպավորիչ» և ասաց, որ Բեռլինը «առաջատարն է» եվրոպացի դաշնակիցների շարքում։
Բաց մի թողեք
Զելենսկին Թրամփի հետ հանդիպումից առաջ բանակցություններ է վարել եվրոպացի առաջնորդների և ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի հետ
Հռոմի պապը ևս խաղաղություն է խնդրում․ Երկխոսություն՝ հակամարտություններին վերջ դնելու համար
Չարլզ III թագավորը` «խորացող բաժանումից» հետո, կոչ է անում հաշտեցման և միասնության. Լուսանկարներ