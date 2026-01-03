106 մլն դրամ՝ Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի 20-ամյակի գլխավոր միջոցառման կազմակերպման համար. Տեսանյութ

Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը 2026թ. ապրիլի 14-ին մեծ համերգով կնշի հիմնադրման 20-ամյակը:
Միջոցառման կազմակերպման համար ՀՀ Կառավարությունն այսօրվա նիստում որոշում կայացրեց ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարությանը տրամադրել 106 մլն դրամ:
Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրում ելույթ կունենա չինական ծագում
ունեցող ամերիկացի աշխարհահռչակ դաշնակահար Լանգ Լանգը, որը համարվում է ժամանակակից ամենապահանջված և ազդեցիկ երաժիշտներից։
Երկարատև բանակցությունների արդյունքում Լանգ Լանգի կողմից Երևանում համերգով հանդես
գալու վերաբերյալ ստացված համաձայնությունը հայկական դասական երաժշտարվեստի համար մեծ ձեռքբերում է:
Մանրամասները` շուտով։
