Ադրբեջանական զորքերը մոտեցել են Ստեփանակերտի արվարձանին, մտել առաջին տները. Բեգլարյան

Տեղի է ունեցել սեպտեմբերի 21-ի հրադադարի խախտում, Ադրբեջանական զորքերը մոտեցել են Ստեփանակերտի արվարձանին և նույնիսկ մտել առաջին տները:

Այս մասին X-ի (նախկին՝ «Թվիթեր») իր միկրոբլոգում գրել է ԼՂ նախկին պետնախարար Արտակ Բեգլարյանը:

«Ամբողջ Կրկժան թաղամասը դատարկ է անվտանգության բարձր ռիսկի պատճառով»,- ասված է գրառման մեջ:

Բեգլարյանը գրառմանը կից նաև տեսանյութ է հրապաակել:

This neighborhood (Krkzhan) in Stepanakert was completely empty.

I’ve been there yesterday. A while ago peacekeeper’s armored vehicle passed by.

Residents of these houses found refuge in the center of the city. pic.twitter.com/B7TxC29nVW

