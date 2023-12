Ես Քեզ սիրում եմ – աշխարհի բոլոր լեզուներով

English — I love you

Afrikaans — Ek het jou lief

Albanian — Te dua

Arabic — Ana behibak (to male)

Arabic — Ana behibek (to female)

Armenian — Yes kez sirum em

Bambara — M’bi fe

Bengali — Ami tomake bhalobashi (pronounced: Amee toe-ma-kee bhalo-bashee)

Belarusian — Ya tabe kahayu

Bisaya — Nahigugma ako kanimo

Bulgarian — Obicham te

Cambodian — Soro lahn nhee ah

Catalan — T’estimo

Cherokee — Tsi ge yu i

Cheyenne — Ne mohotatse

Chichewa — Ndimakukonda

Chinese

Cantonese — Ngo oiy ney a

Mandarin — Wo ai ni

Comanche — U kamakutu nu

(pronounced oo—-ka-ma-koo-too——nu) — Thx Tony

Corsican — Ti tengu caru (to male)

Cree — Kisakihitin

Creol — Mi aime jou

Croatian — Volim te

Czech — Miluji te

Danish — Jeg Elsker Dig

Dutch — Ik hou van jou

Elvish — Amin mela lle (from The Lord of The Rings, by J.R.R. Tolkien)

Esperanto — Mi amas vin

Estonian — Ma armastan sind

Ethiopian — Afgreki’

Faroese — Eg elski teg

Farsi — Doset daram

Filipino — Mahal kita

Finnish — Mina rakastan sinua

French — Je t’aime, Je t’adore

Frisian — Ik hald fan dy

Gaelic — Ta gra agam ort

Georgian — Mikvarhar

German — Ich liebe dich

Greek — S’agapo

Gujarati — Hoo thunay prem karoo choo

Hiligaynon — Palangga ko ikaw

Hawaiian — Aloha Au Ia`oe

Hebrew

To female — «ani ohev otach» (said by male) «ohevet Otach» (said by female)

To male — «ani ohev otcha» (said by male) «Ohevet ot’cha» (said by female)

Hiligaynon — Guina higugma ko ikaw

Hindi — Hum Tumhe Pyar Karte hae

Hmong — Kuv hlub koj

Hopi — Nu’ umi unangwa’ta

Hungarian — Szeretlek

Icelandic — Eg elska tig

Ilonggo — Palangga ko ikaw

Indonesian — Saya cinta padamu

Inuit — Negligevapse

Irish — Taim i’ ngra leat

Italian — Ti amo

Japanese — Aishiteru or Anata ga daisuki desu

Kannada — Naanu ninna preetisuttene

Kapampangan — Kaluguran daka

Kiswahili — Nakupenda

Konkani — Tu magel moga cho

Korean — Sarang Heyo or Nanun tangshinul sarang hamnida

Latin — Te amo

Latvian — Es tevi miilu

Lebanese — Bahibak

Lithuanian — Tave myliu

Luxembourgeois — Ech hun dech gaer

Macedonian — Te Sakam

Malay — Saya cintakan mu / Aku cinta padamu

Malayalam — Njan Ninne Premikunnu

Maltese — Inhobbok

Marathi — Me tula prem karto

Mohawk — Kanbhik

Moroccan — Ana moajaba bik

Nahuatl — Ni mits neki

Navaho — Ayor anosh’ni

Ndebele — Niyakutanda

Norwegian

Bokmaal — Jeg elsker deg

Nyonrsk — Eg elskar deg

Pandacan — Syota na kita!!

Pangasinan — Inaru Taka

Papiamento — Mi ta stimabo

Persian — Doo-set daaram

Pig Latin — Iay ovlay ouyay

Polish — Kocham Ciebie

Portuguese — Eu te amo

Romanian — Te iubesc

Russian — Ya tebya liubliu

Scot Gaelic — Tha gra\dh agam ort

Serbian — Volim te

Setswana — Ke a go rata

Sign Language — ,\,,/ (represents position of fingers when signing ‘I Love You’)

Sindhi — Maa tokhe pyar kendo ahyan

Sioux — Techihhila

Slovak — Lu`bim ta

Slovenian — Ljubim te

Spanish — Te quiero / Te amo

Swahili — Ninapenda wewe

Swedish — Jag alskar dig

Swiss-German — Ich lieb Di

Surinam — Mi lobi joe

Tagalog — Mahal kita

Taiwanese — Wa ga ei li

Tahitian — Ua Here Vau Ia Oe

Tamil — Nan unnai kathalikaraen

Telugu — Nenu ninnu premistunnanu

Thai

To female — Phom rak khun

To male — Chan rak khun

Informal — Rak te

Tunisian — Ha eh bak

Turkish — Seni Seviyorum

Ukrainian — Ya tebe kahayu

Urdu — mai aap say pyaar karta hoo

Vietnamese

To female — Anh ye^u em

To male — Em ye^u anh

Welsh — ‘Rwy’n dy garu di

Yiddish — Ikh hob dikh

Yoruba — Mo ni fe

Zazi — Ezhele hezdege

Zuni — Tom ho’ ichema

