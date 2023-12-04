Ես Քեզ սիրում եմ – աշխարհի բոլոր լեզուներով

English — I love you
Afrikaans — Ek het jou lief
Albanian — Te dua
Arabic — Ana behibak (to male)
Arabic — Ana behibek (to female)
Armenian — Yes kez sirum em
Bambara — M’bi fe
Bengali — Ami tomake bhalobashi (pronounced: Amee toe-ma-kee bhalo-bashee)
Belarusian — Ya tabe kahayu
Bisaya — Nahigugma ako kanimo
Bulgarian — Obicham te
Cambodian — Soro lahn nhee ah
Catalan — T’estimo
Cherokee — Tsi ge yu i
Cheyenne — Ne mohotatse
Chichewa — Ndimakukonda
Chinese
Cantonese — Ngo oiy ney a
Mandarin — Wo ai ni
Comanche — U kamakutu nu
(pronounced oo—-ka-ma-koo-too——nu) — Thx Tony
Corsican — Ti tengu caru (to male)
Cree — Kisakihitin
Creol — Mi aime jou
Croatian — Volim te
Czech — Miluji te
Danish — Jeg Elsker Dig
Dutch — Ik hou van jou
Elvish — Amin mela lle (from The Lord of The Rings, by J.R.R. Tolkien)
Esperanto — Mi amas vin
Estonian — Ma armastan sind
Ethiopian — Afgreki’
Faroese — Eg elski teg
Farsi — Doset daram
Filipino — Mahal kita
Finnish — Mina rakastan sinua
French — Je t’aime, Je t’adore
Frisian — Ik hald fan dy
Gaelic — Ta gra agam ort
Georgian — Mikvarhar
German — Ich liebe dich
Greek — S’agapo
Gujarati — Hoo thunay prem karoo choo
Hiligaynon — Palangga ko ikaw
Hawaiian — Aloha Au Ia`oe
Hebrew
To female — «ani ohev otach» (said by male) «ohevet Otach» (said by female)
To male — «ani ohev otcha» (said by male) «Ohevet ot’cha» (said by female)
Hiligaynon — Guina higugma ko ikaw
Hindi — Hum Tumhe Pyar Karte hae
Hmong — Kuv hlub koj
Hopi — Nu’ umi unangwa’ta
Hungarian — Szeretlek
Icelandic — Eg elska tig
Ilonggo — Palangga ko ikaw
Indonesian — Saya cinta padamu
Inuit — Negligevapse
Irish — Taim i’ ngra leat
Italian — Ti amo
Japanese — Aishiteru or Anata ga daisuki desu
Kannada — Naanu ninna preetisuttene
Kapampangan — Kaluguran daka
Kiswahili — Nakupenda
Konkani — Tu magel moga cho
Korean — Sarang Heyo or Nanun tangshinul sarang hamnida
Latin — Te amo
Latvian — Es tevi miilu
Lebanese — Bahibak
Lithuanian — Tave myliu
Luxembourgeois — Ech hun dech gaer
Macedonian — Te Sakam
Malay — Saya cintakan mu / Aku cinta padamu
Malayalam — Njan Ninne Premikunnu
Maltese — Inhobbok
Marathi — Me tula prem karto
Mohawk — Kanbhik
Moroccan — Ana moajaba bik
Nahuatl — Ni mits neki
Navaho — Ayor anosh’ni
Ndebele — Niyakutanda
Norwegian
Bokmaal — Jeg elsker deg
Nyonrsk — Eg elskar deg
Pandacan — Syota na kita!!
Pangasinan — Inaru Taka
Papiamento — Mi ta stimabo
Persian — Doo-set daaram
Pig Latin — Iay ovlay ouyay
Polish — Kocham Ciebie
Portuguese — Eu te amo
Romanian — Te iubesc
Russian — Ya tebya liubliu
Scot Gaelic — Tha gra\dh agam ort
Serbian — Volim te
Setswana — Ke a go rata
Sign Language — ,\,,/ (represents position of fingers when signing ‘I Love You’)
Sindhi — Maa tokhe pyar kendo ahyan
Sioux — Techihhila
Slovak — Lu`bim ta
Slovenian — Ljubim te
Spanish — Te quiero / Te amo
Swahili — Ninapenda wewe
Swedish — Jag alskar dig
Swiss-German — Ich lieb Di
Surinam — Mi lobi joe
Tagalog — Mahal kita
Taiwanese — Wa ga ei li
Tahitian — Ua Here Vau Ia Oe
Tamil — Nan unnai kathalikaraen
Telugu — Nenu ninnu premistunnanu
Thai
To female — Phom rak khun
To male — Chan rak khun
Informal — Rak te
Tunisian — Ha eh bak
Turkish — Seni Seviyorum
Ukrainian — Ya tebe kahayu
Urdu — mai aap say pyaar karta hoo
Vietnamese
To female — Anh ye^u em
To male — Em ye^u anh
Welsh — ‘Rwy’n dy garu di
Yiddish — Ikh hob dikh
Yoruba — Mo ni fe
Zazi — Ezhele hezdege
Zuni — Tom ho’ ichema
Ես Քեզ սիրում եմ – աշխարհի բոլոր լեզուներով
English — I love you
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