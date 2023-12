Freedom Broker Armenia-ն սկսել է կրթական սեմինարների շարք. Լուսանկարներ

Freedom Broker Armenia-ն կազմակերպել էր ֆինանսական գրագիտության վերաբերյալ կրթական սեմինար լրատվամիջոցների ղեկավարների և երևանյան առաջատար հրատարակությունների լրագրողների համար: Միջոցառումը տեղի է ունեցել Ծաղկաձորում։ Այս իրադարձությամբ մեկնարկել են մի շարք նախաձեռնություններ, որոնք ուղղված են ֆինանսական և ներդրումների ոլորտում կրթության խթանմանը:

Երկու օրվա ընթացքում կրթական կենտրոնի թրեյներ և ուսուցիչ, ալիքային վերլուծության, միջնաժամկետ և երկարաժամկետ առևտրի ոլորտի փորձագետ Մաքսիմ Սոլոդուխոն առաջատար ԶԼՄ-ների խմբագիրների և լրագրողների հետ կիսվեց ներդրումային ռազմավարությունների ոլորտում իր փորձով։

Մասնակիցները հնարավորություն ունեցան ծանոթանալ զրոյից ներդրումային պորտֆելի ստեղծման հիմունքներին, ֆինանսական շուկայի դինամիկ աշխարհում ռիսկերը նվազագույնի հասցնելու և ակտիվների պաշտպանության ռազմավարություններին, ինչպես նաև հասկանալ շուկայական տնտեսության զարգացման հիմնական սկզբունքները և ֆինանսական շուկայի պատմությունը:

«Կրթությունը ֆինանսական հզորացման հիմնաքարն է, և նման նախաձեռնությունները կարևոր դեր են խաղում կապիտալի շուկայի զարգացման գործում: Մեր առաքելությունը ոչ միայն բրոքերային ծառայություններ մատուցելն է, այլ նաև օգնել մարդկանց ձեռք բերել գիտելիքներ, որոնք անհրաժեշտ են ներդրումային ճիշտ որոշումներ կայացնելու համար: Այս սեմինարը մեր առաջին քայլն է Հայաստանի բնակիչների ֆինանսական գրագիտության բարելավման ուղղությամբ»,- նշեց Freedom Broker Armenia-ի տնօրեն Հովակ Հովակիմյանը:

Ինտենսիվ սեմինարը սկիզբ դրեց կրթական նախաձեռնություններին։ Հայաստանի բնակիչների ֆինանսական գրագիտության մակարդակի բարձրացման շրջանակներում նախատեսվում է գործարկել ֆինանսական կրթությանը նվիրված տեղեկատվական ուղիներ, ինչպես նաև կազմակերպել դասախոսություններ և սեմինարներ հարակից թեմաներով։ Freedom Broker Armenia-ն ձգտում է նպաստել հասարակության կյանքի բարելավմանը` բարձրացնելով երկրի բնակչության ֆինանսական իրազեկությունը և խթանելով պատասխանատու և տեղեկացված ներդրումների սկզբունքները:

Freedom Broker Армения начал серию образовательных семинаров

Freedom Broker Армения организовал образовательный семинар по финансовой грамотности для руководителей СМИ и журналистов ведущих изданий Еревана. Мероприятие прошло в Цахкадзоре. Оно запустило серию инициатив, направленных на продвижение образования в сфере финансов и инвестиций.

В течение двух дней Максим Солодухо, тренер и преподаватель образовательного центра, эксперт в области волнового анализа, среднесрочной и долгосрочной торговли, делился с главными редакторами и журналистами ведущих СМИ своим опытом в области инвестиционных стратегий. Участники получили возможность изучить основы создания инвестиционного портфеля с нуля, стратегии минимизации рисков и защиты активов в динамичном мире финансового рынка, а также разобраться в основных принципах развития рыночной экономики и истории финансового рынка.

«Образование является краеугольным камнем расширения финансовых возможностей, а подобные инициативы играют решающую роль в развитии рынка капитала. Нашей миссией является не только предоставление брокерских услуг, но и помощь в получении знаний, необходимых для принятия правильных инвестиционных решений. Прошедший семинар является нашим первым шагом на пути повышения финансовой грамотности жителей Армении», – поделился Овак Овакимян, директор Freedom Broker Armenia.

Интенсив положил начало образовательным инициативам. В рамках повышения уровня финансовой грамотности жителей Армении планируется запуск информационных каналов, посвященных финансовому образованию, а также организация лекций и семинаров на смежные темы. Freedom Broker Armenia стремится внести свой вклад в жизнь общества путем повышения финансовой осведомленности населения страны и продвижения принципов ответственного и осознанного инвестирования.

Freedom Broker Armenia has launched a series of educational seminars

Freedom Broker Armenia organized an educational seminar on financial literacy for media executives and journalists from leading publications in Yerevan. The event took place in Tsakhkadzor. It has launched a series of initiatives aimed at promoting education in finance and investment.

Over the course of two days, Maxim Solodukho, a trainer and teacher at the educational center, an expert in the field of wave analysis, medium- and long-term trading, shared his experience in the field of investment strategies with the editors-in-chief and journalists of leading media outlets. Participants had the opportunity to learn the basics of creating an investment portfolio from scratch, strategies for minimizing risks and protecting assets in the dynamic world of the financial market, as well as understand the basic principles of the development of a market economy and the history of the financial market.

“Education is the cornerstone of financial empowerment and initiatives like these play a critical role in capital market development. Our mission is not only to provide brokerage services but also to help you gain the knowledge necessary to make the right investment decisions. This seminar is our first step towards improving the financial literacy of the residents of Armenia,”- Director of Freedom Broker Armenia Hovak Hovakimyan noted.

The intensive marked the beginning of educational initiatives. As part of increasing the level of financial literacy of Armenian residents, it is planned to launch information channels dedicated to financial education, as well as to organize lectures and seminars on related topics. Freedom Broker Armenia strives to contribute to society by increasing the financial awareness of the country’s population and promoting the principles of responsible and informed investing.

Related