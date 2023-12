2023 թ․ մարտից Հենրիխ Մխիթարյանը հայաստանյան ֆուտբոլի հետ որևէ կապ չունի, սակայն տարվա ֆուտբոլիստ է ճանաչվել

Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան ամփոփել է Հայաստանի 2023 թ․ լավագույն ֆուտբոլիստի քվեարկության արդյունքները։

Հավաքելով 81 միավոր՝ 2023 թ․ լավագույն ֆուտբոլիստ է ճանաչվել իտալական «Ինտերի» կիսապաշտպան Հենրիխ Մխիթարյանը։

Մխիթարյանն արձագանքել է այս գնահատականին և գրել. «2023 Footballer of the Year for the 11th time! Շնորհակալություն, Հայաստան»:

Մինչդեռ 2023 թ․ մարտից Հենրիխ Մխիթարյանը հայաստանյան ֆուտբոլի հետ որևէ կապ չունի, այդ ժամանակահատվածից ի վեր նա ոչ մի խաղ չի անցկացրել Հայաստանի ֆուտբոլի հավաքականի հետ։

