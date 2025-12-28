2025 թվականի Միության վիճակի մասին ուղերձ. ի տարբերություն ԱՄՆ Սահմանադրության, ԵՄ պայմանագրերը չեն պարտադրում …

Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահների կողմից ամեն տարի դեկտեմբերին, Եվրոպական խորհրդարանի լիագումար նիստի ժամանակ, Միության վիճակի մասին ուղերձով հանդես գալու պրակտիկան սկսվել է 2010 թվականին։
2025 թվականի Միության վիճակի մասին ուղերձ. Նպատակը, պատմական նշանակությունը և ելույթների ամփոփումը 2010 թվականից ի վեր
Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահների կողմից ամեն տարի սեպտեմբերին, Եվրոպական խորհրդարանի լիագումար նիստի ժամանակ, Միության վիճակի մասին ուղերձով հանդես գալու պրակտիկան սկսվել է 2010 թվականին։ Այս ուղերձը վերանայում է անցած տարվա նվաճումները և ուրվագծում գալիք տարվա առաջնահերթությունները։
Այն ծառայում է որպես Հանձնաժողովի՝ Խորհրդարանի առջև հաշվետվողականության կարևոր գործիք, որի նպատակն է ԵՄ մակարդակի առաջնահերթությունները ավելի թափանցիկ դարձնելը՝ միաժամանակ այդ առաջնահերթությունները հանրությանը հաղորդելով։
Այս պրակտիկան համապատասխանում է ազգային ժողովրդավարությունների նմանատիպ ավանդույթներին. օրինակ՝ Միացյալ Նահանգներն ունի նախագահական Միության վիճակի մասին ուղերձների երկար պատմություն։
Սակայն, ի տարբերություն ԱՄՆ Սահմանադրության, ԵՄ պայմանագրերը չեն պարտադրում Միության վիճակի մասին ուղերձ։ Այս ուղերձի ԵՄ տարբերակը հաստատվել է Եվրոպական խորհրդարանի և Եվրոպական հանձնաժողովի միջև հարաբերությունների վերաբերյալ 2010 թվականի շրջանակային համաձայնագրով։
Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը իր հինգերորդ ելույթը կներկայացնի «Միության վիճակի մասին» 2025 թվականի սեպտեմբերի 10-ին։ Սա նրա առաջին ելույթը կլինի ընթացիկ օրենսդրական ժամկետում, քանի որ Եվրոպական խորհրդարանի ընտրությունների տարում, երբ ձևավորվում է հանձնաժողովը, «Միության վիճակի մասին» ելույթ չկա։
Հանձնաժողովի նախագահը, ամենայն հավանականությամբ, կներկայացնի գալիք տարվա հիմնական առաջնահերթությունները և առաջնային նախաձեռնությունները՝ հիմնվելով ԵՄ-ի վերջին տարիների նվաճումների վրա։
Ելույթի թեման, ամենայն հավանականությամբ, կլինի ներկայիս աշխարհաքաղաքական մարտահրավերներին արձագանքների մշակումը՝ հիմնվելով նախագահի 2024-2029 թվականների Եվրոպական հանձնաժողովի քաղաքական ուղեցույցներում սահմանված առաջնահերթությունների և հանձնաժողովի 2025 թվականի աշխատանքային ծրագրում մանրամասն նկարագրված միջոցառումների վրա։
