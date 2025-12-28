28/12/2025

2025 թվականի Միության վիճակի մասին ուղերձ. ի տարբերություն ԱՄՆ Սահմանադրության, ԵՄ պայմանագրերը չեն պարտադրում …

infomitk@gmail.com 28/12/2025 1 min read

Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահների կողմից ամեն տարի դեկտեմբերին, Եվրոպական խորհրդարանի լիագումար նիստի ժամանակ, Միության վիճակի մասին ուղերձով հանդես գալու պրակտիկան սկսվել է 2010 թվականին։

2025 թվականի Միության վիճակի մասին ուղերձ. Նպատակը, պատմական նշանակությունը և ելույթների ամփոփումը 2010 թվականից ի վեր

Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահների կողմից ամեն տարի սեպտեմբերին, Եվրոպական խորհրդարանի լիագումար նիստի ժամանակ, Միության վիճակի մասին ուղերձով հանդես գալու պրակտիկան սկսվել է 2010 թվականին։ Այս ուղերձը վերանայում է անցած տարվա նվաճումները և ուրվագծում գալիք տարվա առաջնահերթությունները։

Այն ծառայում է որպես Հանձնաժողովի՝ Խորհրդարանի առջև հաշվետվողականության կարևոր գործիք, որի նպատակն է ԵՄ մակարդակի առաջնահերթությունները ավելի թափանցիկ դարձնելը՝ միաժամանակ այդ առաջնահերթությունները հանրությանը հաղորդելով։

Այս պրակտիկան համապատասխանում է ազգային ժողովրդավարությունների նմանատիպ ավանդույթներին. օրինակ՝ Միացյալ Նահանգներն ունի նախագահական Միության վիճակի մասին ուղերձների երկար պատմություն։

Սակայն, ի տարբերություն ԱՄՆ Սահմանադրության, ԵՄ պայմանագրերը չեն պարտադրում Միության վիճակի մասին ուղերձ։ Այս ուղերձի ԵՄ տարբերակը հաստատվել է Եվրոպական խորհրդարանի և Եվրոպական հանձնաժողովի միջև հարաբերությունների վերաբերյալ 2010 թվականի շրջանակային համաձայնագրով։

Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը իր հինգերորդ ելույթը կներկայացնի «Միության վիճակի մասին» 2025 թվականի սեպտեմբերի 10-ին։ Սա նրա առաջին ելույթը կլինի ընթացիկ օրենսդրական ժամկետում, քանի որ Եվրոպական խորհրդարանի ընտրությունների տարում, երբ ձևավորվում է հանձնաժողովը, «Միության վիճակի մասին» ելույթ չկա։

Հանձնաժողովի նախագահը, ամենայն հավանականությամբ, կներկայացնի գալիք տարվա հիմնական առաջնահերթությունները և առաջնային նախաձեռնությունները՝ հիմնվելով ԵՄ-ի վերջին տարիների նվաճումների վրա։

Ելույթի թեման, ամենայն հավանականությամբ, կլինի ներկայիս աշխարհաքաղաքական մարտահրավերներին արձագանքների մշակումը՝ հիմնվելով նախագահի 2024-2029 թվականների Եվրոպական հանձնաժողովի քաղաքական ուղեցույցներում սահմանված առաջնահերթությունների և հանձնաժողովի 2025 թվականի աշխատանքային ծրագրում մանրամասն նկարագրված միջոցառումների վրա։

2025 State of the Union address: Purpose, historical significance and overview of addresses since 2010

Բաց մի թողեք

1 min read

Ի՞նչ է պետք, որ Եվրոպան վերջապես հակահարված տա․ 2025 թ․ ամենաշատ ընթերցված պատմությունները

27/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Էքսկլյուզիվ․ 2025 թվականի լավագույնները. Եվրոպական խորհրդարանի հինգ կարևորագույն պահերը

26/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

«Եվրոպան պայքարի մեջ է», – պնդեց նա՝ «կայսերական նկրտումների և կայսերական պատերազմների» «անողոք» աշխարհում

25/12/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

2025 թվականի Միության վիճակի մասին ուղերձ. ի տարբերություն ԱՄՆ Սահմանադրության, ԵՄ պայմանագրերը չեն պարտադրում …

28/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵԺԿ-ից Վեբերը բաց է թողնում Եվրախորհրդարանում ծայրահեղ աջերի հետ ավելի շատ քվեարկությունների հնարավորությունը. Լուսանկար

28/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Քիր Սթարմերը նշում է, որ ԵՄ-ի հետ ավելի սերտ կապերը չեն հատի Brexit-ի առկա կարմիր գծերը

28/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

EuroNews․ Բաքուն սահմանում է Հայաստանի հետ խաղաղության օրակարգ 2026 թվականի համար

28/12/2025 infomitk@gmail.com