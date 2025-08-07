Դոլարն ու ռուբլին էժանացել են․ օգոստոսի 7-ի ներկայացված տարադրամի փոխարժեքներն են

Rate.am-ում օգոստոսի 7-ի ներկայացված տարադրամի փոխարժեքներն են.
ԱՄՆ դոլարի առքի առավելագույն արժեք է սահմանվել 381,11 դրամը, վաճառքի նվազագույն արժեք՝ 386,35 դրամը:
Եվրոյի առքի առավելագույն արժեք է սահմանվել 437,41 դրամը, վաճառքի նվազագույն արժեք՝ 450,76 դրամը:
Ռուսական ռուբլու առքի առավելագույն արժեք է սահմանվել 4.69 դրամը, վաճառքի նվազագույն արժեք՝ 4.95 դրամը:
