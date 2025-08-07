07/08/2025

Դոլարն ու ռուբլին էժանացել են․ օգոստոսի 7-ի ներկայացված տարադրամի փոխարժեքներն են

infomitk@gmail.com 07/08/2025 1 min read

Rate.am-ում օգոստոսի 7-ի ներկայացված տարադրամի փոխարժեքներն են.

ԱՄՆ դոլարի առքի առավելագույն արժեք է սահմանվել 381,11 դրամը, վաճառքի նվազագույն արժեք՝ 386,35 դրամը:

Եվրոյի առքի առավելագույն արժեք է սահմանվել 437,41 դրամը, վաճառքի նվազագույն արժեք՝ 450,76 դրամը:

Ռուսական ռուբլու առքի առավելագույն արժեք է սահմանվել 4.69 դրամը, վաճառքի նվազագույն արժեք՝ 4.95 դրամը:

