Rate.am-ում օգոստոսի 9-ի ներկայացված տարադրամի փոխարժեքներն են.
ԱՄՆ դոլարի առքի առավելագույն արժեք է սահմանվել 382 դրամը, վաճառքի նվազագույն արժեք՝ 385 դրամը:
Եվրոյի առքի առավելագույն արժեք է սահմանվել 443 դրամը, վաճառքի նվազագույն արժեք՝ 449 դրամը:
Ռուսական ռուբլու առքի առավելագույն արժեք է սահմանվել 4.76 դրամը, վաճառքի նվազագույն արժեք՝ 4.85 դրամը:
