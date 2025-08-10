10/08/2025

Դոլարը՝ աճել է, եվրոն ու ռուբլին նվազել. օգոստոսի 10-ի ներկայացված տարադրամի փոխարժեքներն են

infomitk@gmail.com 10/08/2025 1 min read

Rate.am-ում օգոստոսի 10-ի ներկայացված տարադրամի փոխարժեքներն են.

ԱՄՆ դոլարի առքի առավելագույն արժեք է սահմանվել 382 դրամը, վաճառքի նվազագույն արժեք՝ 385 դրամը:

Եվրոյի առքի առավելագույն արժեք է սահմանվել 443 դրամը, վաճառքի նվազագույն արժեք՝ 449 դրամը:

Ռուսական ռուբլու առքի առավելագույն արժեք է սահմանվել 4.76 դրամը, վաճառքի նվազագույն արժեք՝ 4.81 դրամը:

Բաց մի թողեք

1 min read

Օգոստոսի 9-ի ներկայացված տարադրամի փոխարժեքներն են

09/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ամուլսարում վերսկսվել են շինարարական աշխատանքները

08/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Դոլարն էժանացել է, ռուբլին՝ թանկացել․ օգոստոսի 8-ի ներկայացված տարադրամի փոխարժեքներն են

08/08/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Լենդ Մկրտչյանի հարսանիքն է, քավորը Խորեն Լևոնյանն է․ Լուսանկարներ

10/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Իրանից հնչած պաշտոնական տեսակետները պարունակում են անհանգստություններ ԱՄՆ-ում երեկ տեղի ունեցածի վերաբերյալ. Ոսկանյան

10/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Բեռնատարի վարորդի ինքնազգացողությունը վատացել է․ բժիշկները արձանագրել են նրա մահը

10/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ակնհայտ է վտանգը, որ այս ստորագրություններով մենք ոչ միայն չենք լուծում․ Անանյան

10/08/2025 infomitk@gmail.com