Դոլարն ու ռուբլին էժանացել են. օգոստոսի 11-ի ներկայացված տարադրամի փոխարժեքներն են

Rate.am-ում օգոստոսի 11-ի ներկայացված տարադրամի փոխարժեքներն են.
ԱՄՆ դոլարի առքի առավելագույն արժեք է սահմանվել 381,20 դրամը, վաճառքի նվազագույն արժեք՝ 386,32 դրամը:
Եվրոյի առքի առավելագույն արժեք է սահմանվել 439,94 դրամը, վաճառքի նվազագույն արժեք՝ 452,58 դրամը:
Ռուսական ռուբլու առքի առավելագույն արժեք է սահմանվել 4.69 դրամը, վաճառքի նվազագույն արժեք՝ 4.96 դրամը:
Բաց մի թողեք
Դոլարը՝ աճել է, եվրոն ու ռուբլին նվազել. օգոստոսի 10-ի ներկայացված տարադրամի փոխարժեքներն են
Օգոստոսի 9-ի ներկայացված տարադրամի փոխարժեքներն են
Ամուլսարում վերսկսվել են շինարարական աշխատանքները