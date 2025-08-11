11/08/2025

Դոլարն ու ռուբլին էժանացել են. օգոստոսի 11-ի ներկայացված տարադրամի փոխարժեքներն են

infomitk@gmail.com 11/08/2025

Rate.am-ում օգոստոսի 11-ի ներկայացված տարադրամի փոխարժեքներն են.

ԱՄՆ դոլարի առքի առավելագույն արժեք է սահմանվել 381,20 դրամը, վաճառքի նվազագույն արժեք՝ 386,32 դրամը:

Եվրոյի առքի առավելագույն արժեք է սահմանվել 439,94 դրամը, վաճառքի նվազագույն արժեք՝ 452,58 դրամը:

Ռուսական ռուբլու առքի առավելագույն արժեք է սահմանվել 4.69 դրամը, վաճառքի նվազագույն արժեք՝ 4.96 դրամը:

