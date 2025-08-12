12/08/2025

Ռուբլին էժանացել է․ օգոստոսի 12-ի ներկայացված տարադրամի փոխարժեքներն են

Rate.am-ում օգոստոսի 12-ի ներկայացված տարադրամի փոխարժեքներն են.

ԱՄՆ դոլարի առքի առավելագույն արժեք է սահմանվել 381,20 դրամը, վաճառքի նվազագույն արժեք՝ 386,32 դրամը:

Եվրոյի առքի առավելագույն արժեք է սահմանվել 440,26 դրամը, վաճառքի նվազագույն արժեք՝ 452,64 դրամը:

Ռուսական ռուբլու առքի առավելագույն արժեք է սահմանվել 4.70 դրամը, վաճառքի նվազագույն արժեք՝ 4.95 դրամը:

