Ռուբլին էժանացել է․ օգոստոսի 12-ի ներկայացված տարադրամի փոխարժեքներն են

Rate.am-ում օգոստոսի 12-ի ներկայացված տարադրամի փոխարժեքներն են.
ԱՄՆ դոլարի առքի առավելագույն արժեք է սահմանվել 381,20 դրամը, վաճառքի նվազագույն արժեք՝ 386,32 դրամը:
Եվրոյի առքի առավելագույն արժեք է սահմանվել 440,26 դրամը, վաճառքի նվազագույն արժեք՝ 452,64 դրամը:
Ռուսական ռուբլու առքի առավելագույն արժեք է սահմանվել 4.70 դրամը, վաճառքի նվազագույն արժեք՝ 4.95 դրամը:
