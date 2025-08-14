14/08/2025

Դոլարն էժանացել է, ռուբլին՝ թանկացել․ օգոստոսի 14-ի ներկայացված տարադրամի փոխարժեքներն են

14/08/2025

Rate.am-ում օգոստոսի 14-ի ներկայացված տարադրամի փոխարժեքներն են.

ԱՄՆ դոլարի առքի առավելագույն արժեք է սահմանվել 3810,82 դրամը, վաճառքի նվազագույն արժեք՝ 385,91 դրամը:8

Եվրոյի առքի առավելագույն արժեք է սահմանվել 441,35 դրամը, վաճառքի նվազագույն արժեք՝ 453,79 դրամը:

Ռուսական ռուբլու առքի առավելագույն արժեք է սահմանվել 4.71 դրամը, վաճառքի նվազագույն արժեք՝ 4.96 դրամը:

