Դոլարն էժանացել է, ռուբլին՝ թանկացել․ օգոստոսի 14-ի ներկայացված տարադրամի փոխարժեքներն են

Rate.am-ում օգոստոսի 14-ի ներկայացված տարադրամի փոխարժեքներն են.
ԱՄՆ դոլարի առքի առավելագույն արժեք է սահմանվել 3810,82 դրամը, վաճառքի նվազագույն արժեք՝ 385,91 դրամը:8
Եվրոյի առքի առավելագույն արժեք է սահմանվել 441,35 դրամը, վաճառքի նվազագույն արժեք՝ 453,79 դրամը:
Ռուսական ռուբլու առքի առավելագույն արժեք է սահմանվել 4.71 դրամը, վաճառքի նվազագույն արժեք՝ 4.96 դրամը:
Բաց մի թողեք
Անկում տարադրամի շուկայում․ օգոստոսի 13-ի ներկայացված տարադրամի փոխարժեքներն են
Հերթական սուպերհամակարգիչն է թողարկվել, ինչ կանխատեսումներ կան
Ինչպես թքած ունենալ մարդկանց առողջության վրա