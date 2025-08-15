15/08/2025

Աղազարյանի սկանդալային գիրքը պատրաստ է

infomitk@gmail.com 15/08/2025 1 min read

Նախկին ՔՊ-ական Հովիկ Աղազարյանը Նիկոլ Փաշինյանի՝ իր նկատմամբ հալածանքներից հետո բացահայտեց, որ գիրք է գրում, որն անվանելու է «Երկրի իրական կողմը»` ի հակակշիռ Նիկոլ Փաշինյանի` «Երկրի հակառակ կողմը» գրքի, որը նա գրում էր ընդհատակում գտնվելու ժամանակ՝ 2008-2009 թվականներին:

«Հրապարակ» օրաթերթը գրում է․ «Գիրքը լինելու է ինքնակենսագրական, եւ հիմնական մասը նվիրված է լինելու իմ այն հեռախոսի պարունակությանը, որն այսօր գտնվում է չգիտեմ որտեղ»,- ամիսներ առաջ մեզ ասել էր Աղազարյանը, որի հեռախոսը քննչական գործողությունների ժամանակ ապօրինի առգրավել էին:

Հիշեցնենք նաեւ, որ Աղազարյանն իրավապահների ուշադրության կենտրոնում հայտնվեց այն բանից հետո, երբ մերժեց Փաշինյանի խնդրանքը՝ մանդատը վայր դնելու վերաբերյալ։

Երեկ տեղեկացանք, որ Աղազարյանն ավարտել է գիրքը, այն ավելի քան 300 էջանոց է լինելու: Հեղինակը զիլ դրվագներ է խոստանում` հատկապես Նիկոլ Փաշինյանի հետ կապված պատմություններում:

Նա Փաշինյանին համեմատել է Վազգեն Սարգսյանի հետ, բայց, ինչպես ինքն է ասում՝ «վատ Վազգենի», ավելի ճիշտ՝ Վազգենի վատ կողմերի հետ, թե ինչպես վերջինիս շրջապատը, ստրկաբար հնազանդվելով, Վազգենից վատ Վազգեն կերտեց։

Գիրքը տպարան կուղարկվի սեպտեմբերին, ամենայն հավանականությամբ, հոկտեմբերին էլ Աղազարյանը գրքի շնորհանդեսը կկազմակերպի։

Բաց մի թողեք

1 min read

Ինչ է հայտարարագրել 3 մլն դրամի բենզինի կտրոն վաճառած եւ գումարը յուրացրած ՍԱՏՄ նախկին ղեկավարը. Լուսանկար

15/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Սկանդալային դատական գործեր քննած Վահե Դոլմազյանը 125.000 դոլարով նոր բնակարան է գնել. Լուսանկար

15/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Նիկոլը հեծանիվը մոռացավ, Ժաննան` չէ

15/08/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Անցած մեկ օրում գրանցվել է 11 ավտովթար․ 1 մարդ զոհվել է, 19-ը՝ վիրավորվել

15/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ավտովթարի է ենթարկվել Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի ղեկավարը` հրաժարվել է հոսպիտալացումից. Լուսանկար

15/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Նա Սյունիքը և Ադրբեջանը գնահատում է «Հյուսիս-հարավ» և «Միջին միջանցք» միջազգային հաղորդուղիների «հանգուցային կայարան»

15/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

ԱՄՆ Պետդեպն անդրադարձել է հայաստանյան իրականությանը

15/08/2025 infomitk@gmail.com