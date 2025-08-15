15/08/2025

ԱՆԻՖ-ի տնօրեն, «Սի Էֆ Դաբլյու» ՓԲԸ խորհրդի նախագահի և մի քանի անձանց նկատմամբ քրեական հետապնդում է հարուցվել. Լուսանկար

Քրեական վարույթի շրջանակում դատախազը 2025 թվականի օգոստոսի 15-ին «Հայաստանի պետական հետաքրքրությունների հիմնադրամ» ՓԲԸ-ի (ԱՆԻՖ) տնօրեն, «Սի Էֆ Դաբլյու» ՓԲԸ խորհրդի նախագահ Դավիթ Փափազյանի նկատմամբ հարուցել է հանրային քրեական հետապնդում:

Այս մասին հայտնել են Գլխավոր դատախազությունից՝ նշելով, որ քրհետապնդումը հարուցվել է Քրեական օրենսգրքի 457-րդ հոդվածի 2-րդ մասի (Փաստաթղթեր, դրոշմներ, կնիքներ, ձևաթղթեր կեղծելը կամ կեղծ փաստաթղթեր, դրոշմներ, կնիքներ, ձևաթղթեր իրացնելը, պատրաստելը կամ օգտագործելը մի խումբ անձանց կողմից), 277-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ կետի (Մասնավոր ոլորտում ծառայողական լիազորությունները կամ դրանցով պայմանավորված ազդեցությունը չարաշահելը) և 296-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 2-րդ և 3-րդ կետերի (Փողերի լվացումը) հատկանիշներով:

Հանրային քրեական հետապնդումներ են հարուցվել նաև «Սի Էֆ Դաբլյու» ՓԲԸ տնօրենի նկատմամբ՝ Քրեական օրենսգրքի 296-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 2-րդ և 3-րդ կետերով (Փողերի լվացումը), ինչպես նաև «Ձեռնարկատեր, Պետություն հակաճգնաժամային ներդրումների կառավարիչ» ՓԲԸ տնօրեն, «Ձեռնարկատեր, Պետություն հակաճգնաժամային ներդրումներ» ոչ հրապարակային մասնագիտացված պայմանագրային ներդրումային ֆոնդի կառավարչի նկատմամբ՝ Քրեական օրենսգրքի 457-րդ հոդվածի 2-րդ մասի (Փաստաթղթեր, դրոշմներ, կնիքներ, ձևաթղթեր կեղծելը կամ կեղծ փաստաթղթեր, դրոշմներ, կնիքներ, ձևաթղթեր իրացնելը, պատրաստելը կամ օգտագործելը մի խումբ անձանց կողմից), 277-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ կետով (Մասնավոր ոլորտում ծառայողական լիազորությունները կամ դրանցով պայմանավորված ազդեցությունը չարաշահելը):

