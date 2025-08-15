15/08/2025

Ավինյանի անարդարության ճարտարապետությունը՝ Շորժայում․ Լուսանկար

infomitk@gmail.com 15/08/2025 1 min read

«Այս օրերին «Հետքը» հանրայնացրեց, որ Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանի թոշակառու հայրը առանձնատուն է կառուցում Սևանա լճի ափին, միևնույն ժամանակ Երևանում դատապարտում են բնապահպանության նախկին նախարար Արծվիկ Մինասյանին, որ լինելով 2 օրվա նախարար՝ չի արգելել կառուցել առանձնատուն նույն համայնքում:

«Ժողովուրդ» օրաթերթը գրում է. Նիկոլ Փաշինյանի հետհեղափոխական ընտրովի արդարադատության պտուղները հերթական անգամ վայելում է հանրությունը՝ մի կողմում տեսնելով, թե ինչպես է «Օփել»-ի վարորդներին «համբալ» անվանած Արմեն Ավինյանը՝ Երևանի քաղաքապետի հայրը, Շողակաթ համայնքում՝ Շորժայում, շքեղ առանձնատուն կառուցում, իսկ մյուս կողմում էլ, որ հակակոռուպցիոն դատարանում սկսվել է «Հայաստան» խմբակցության ղեկավարի ու քարտուղարի դատը, որտեղ Արծվիկ Մինասյանին մեղադրում են, որ իր՝ բնապահպանության նախարար եղած ժամանակ, նույն Շորժայում կառուցվել է առանձնատուն, բայց նա միջոցներ չի ձեռնարկել այդ ուղղությամբ:

Եթե արդարությունն ու հավասարությունը գործեին, այսօր պետք է դատարանում լինեին նաև շրջակա միջավայրի արդեն նախկին նախարար Հակոբ Սիմիդյանը և ներկայիս նախարար Համբարձում Մաթևոսյանը:

Տեղեկացնենք, որ Շողակաթ համայնքի ղեկավարը ԱԺ ՔՊ խմբակցության պատգամավոր Հայկ Սարգսյանի (հայտնի շիշ բռնողի) քավորն է՝ Սուլիկո Շուշանյանը, և, բնականաբար, հողհատկացումը արվել է նաև նրա կողմից:

Շինարարության թույլտվության պատասխանատուներն են նաև «Սևան ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի տնօրեն Կարեն Մնացականյանը և Գեղարքունիքի մարզպետ Կարեն Սարգսյանը:

Ահա այս պաշտոնյաների թողտվությամբ է Սևանա լճի ափին վեր խոյանում Ավինյանի առանձնատունը, իսկ ընդդիմադիրները նույն արարքի համար դատարանի դռներն են ընկել»։

Blog Image

Բաց մի թողեք

1 min read

Ինչ է հայտարարագրել 3 մլն դրամի բենզինի կտրոն վաճառած եւ գումարը յուրացրած ՍԱՏՄ նախկին ղեկավարը. Լուսանկար

15/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Սկանդալային դատական գործեր քննած Վահե Դոլմազյանը 125.000 դոլարով նոր բնակարան է գնել. Լուսանկար

15/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Աղազարյանի սկանդալային գիրքը պատրաստ է

15/08/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Անցած մեկ օրում գրանցվել է 11 ավտովթար․ 1 մարդ զոհվել է, 19-ը՝ վիրավորվել

15/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ավտովթարի է ենթարկվել Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի ղեկավարը` հրաժարվել է հոսպիտալացումից. Լուսանկար

15/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Նա Սյունիքը և Ադրբեջանը գնահատում է «Հյուսիս-հարավ» և «Միջին միջանցք» միջազգային հաղորդուղիների «հանգուցային կայարան»

15/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

ԱՄՆ Պետդեպն անդրադարձել է հայաստանյան իրականությանը

15/08/2025 infomitk@gmail.com