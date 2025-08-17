Ռուբլին թանկացել է. օգոստոսի 17-ի ներկայացված տարադրամի փոխարժեքներն են

Rate.am-ում օգոստոսի 17-ի ներկայացված տարադրամի փոխարժեքներն են.
ԱՄՆ դոլարի առքի առավելագույն արժեք է սահմանվել 381.5 դրամը, վաճառքի նվազագույն արժեք՝ 384 դրամը:
Եվրոյի առքի առավելագույն արժեք է սահմանվել 443.5 դրամը, վաճառքի նվազագույն արժեք՝ 449 դրամը:
Ռուսական ռուբլու առքի առավելագույն արժեք է սահմանվել 4.74 դրամը, վաճառքի նվազագույն արժեք՝ 4.85 դրամը:
Բաց մի թողեք
Հայաստանի համար «Թրամփի ճանապարհ»-ը ակնհայտորեն պարունակում է քաղաքական և իրավական ռիսկեր ու սահմանափակումներ․ Անանյան
Անկում տարադրամի շուկայում․ օգոստոսի 15-ի ներկայացված տարադրամի փոխարժեքներն են
Հայտնի է DigiTec 2025-ի կոնֆերանսի խոսնակների «առաջին տասնյակը»