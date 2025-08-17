17/08/2025

Ռուբլին թանկացել է. օգոստոսի 17-ի ներկայացված տարադրամի փոխարժեքներն են

Rate.am-ում օգոստոսի 17-ի ներկայացված տարադրամի փոխարժեքներն են.

ԱՄՆ դոլարի առքի առավելագույն արժեք է սահմանվել 381.5 դրամը, վաճառքի նվազագույն արժեք՝ 384 դրամը:

Եվրոյի առքի առավելագույն արժեք է սահմանվել 443.5 դրամը, վաճառքի նվազագույն արժեք՝ 449 դրամը:

Ռուսական ռուբլու առքի առավելագույն արժեք է սահմանվել 4.74 դրամը, վաճառքի նվազագույն արժեք՝ 4.85 դրամը:

