18/08/2025

Կայանված մեքենաները հանում են՝ ճռիկ-վռիկներ Երևանում․ Տեսանյութ

infomitk@gmail.com 18/08/2025 1 min read

Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Մասուդ Փեզեշքիանը օգոստոսի 18-21–ը կլինի Հայաստանում։ Այդ պատճառով Երեւանի փոքր Կենտրոնում սկսվել են պարեկային ծառայության աշխատակիցների կողմից տեղանքի «մաքրման» աշխատանքներ։

Հրապարակ թերթը գրել է․ Նկատեցինք, որ ճանապարհի աջ հատվածներում, որտեղ մշտապես մեքենաներ են կայանված, պարեկային ծառայությունը «տարհանման ծառայության» ավոտմեքենաներով հեռացնում են մեքենաները։

Ինչպես նաեւ ուժեղացված ծառայություն են իրականացնում պարեկները՝ Երեւանի փոքր Կենտրոնի փողոցներով ճռիկ-վռիկ անելով։

Բաց մի թողեք

1 min read

Ցավալիորեն՝ սեպտեմբերի 1-ին չենք հանդիպի համալսարանում․․․ Ընկերոջս հիշատակին

18/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

10 մարզ, 10 հիվանդանոց. ինչու է նախարարն օպտիմալացնում ԲԿ-ները

18/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Արսեն Թորոսյանի ընկերը, ով բժշկի քիթ էր կոտրել, ընդդիմադիր է դիրքավորվում․ Լուսանկար

18/08/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Արևմտյան ղեկավարները Պուտինին առաջարկում են «ոսկե միջին» գտնել

18/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Տաք օդային հոսանքներ են ներթափանցելու, ջերմաստիճանը 6 աստիճանով կբարձրանա․ Գագիկ Սուրենյան

18/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Մենք այս օրը չենք նշում այնպես, ինչպես երազել էինք․ Լուսանկար

18/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ցավալիորեն՝ սեպտեմբերի 1-ին չենք հանդիպի համալսարանում․․․ Ընկերոջս հիշատակին

18/08/2025 infomitk@gmail.com