Ռուբլին թանկացել է. օգոստոսի 18-ի ներկայացված տարադրամի փոխարժեքներն են

Rate.am-ում օգոստոսի 18-ի ներկայացված տարադրամի փոխարժեքներն են.

ԱՄՆ դոլարի առքի առավելագույն արժեք է սահմանվել 380.41 դրամը, վաճառքի նվազագույն արժեք՝ 385.35 դրամը:

Եվրոյի առքի առավելագույն արժեք է սահմանվել 440.23 դրամը, վաճառքի նվազագույն արժեք՝ 452.82 դրամը:

Ռուսական ռուբլու առքի առավելագույն արժեք է սահմանվել 4.66 դրամը, վաճառքի նվազագույն արժեք՝ 4.95 դրամը:

