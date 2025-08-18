Ռուբլին թանկացել է. օգոստոսի 18-ի ներկայացված տարադրամի փոխարժեքներն են

Rate.am-ում օգոստոսի 18-ի ներկայացված տարադրամի փոխարժեքներն են.
ԱՄՆ դոլարի առքի առավելագույն արժեք է սահմանվել 380.41 դրամը, վաճառքի նվազագույն արժեք՝ 385.35 դրամը:
Եվրոյի առքի առավելագույն արժեք է սահմանվել 440.23 դրամը, վաճառքի նվազագույն արժեք՝ 452.82 դրամը:
Ռուսական ռուբլու առքի առավելագույն արժեք է սահմանվել 4.66 դրամը, վաճառքի նվազագույն արժեք՝ 4.95 դրամը:
