18/08/2025

Ցավալիորեն՝ սեպտեմբերի 1-ին չենք հանդիպի համալսարանում․․․ Ընկերոջս հիշատակին

18/08/2025

Գիտության և կրթության բնագավառի նվիրյալ, քաղաքական, պետական և հասարակական գործիչ։

Այսպես են բնութագրում նրան շատերը։ Մինչդե նա ավելին էր․նա արժանապատիվ, ազգասեր, լավատես, դրական էներգետիկայով  անձնավորություն էր, բացառիկ մի մարդ, ով ուներ օբյեկտիվ դիրքորոշում՝ երկրում առկա քաղաքական, տնտեսական և սոցիալական հիմնախնդիրների առնչությամբ և երբևէ չէր զլանում հրապարակայնորեն արտահայտել այն։

Ավելին, որպես ՀՀ Ազգային ժողովի 4-րդ, 5-րդ և 6-րդ գումարման պատգամավոր՝ նա հանդես է եկել դրանց որոշ լուծումներին միտված օրենսդրական նախաձեռնություններով։

Ցավալիորեն՝ սեպտեմբերի 1-ին չենք հանդիպի համալսարանում․․․

Տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր Վարդան Բաբկենի Բոստանջյանի՝ արտասովոր տաղանդով օժտված, բացառիկ լուսավոր մարդու հիշատակը միշտ վառ կմնա իր գործընկերների և սաների հուշերում:

Գագիկ Վարդանյան; ԵՊՀ պրոֆեսոր

Ընկերոջս հիշատակին

