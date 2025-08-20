20/08/2025

Անկում տարադրամի շուկայում. օգոստոսի 20-ի ներկայացված տարադրամի փոխարժեքներն են

Rate.am-ում օգոստոսի 20-ի ներկայացված տարադրամի փոխարժեքներն են.

ԱՄՆ դոլարի առքի առավելագույն արժեք է սահմանվել 380,32 դրամը, վաճառքի նվազագույն արժեք՝ 385,17 դրամը:

Եվրոյի առքի առավելագույն արժեք է սահմանվել 440,23 դրամը, վաճառքի նվազագույն արժեք՝ 452,11 դրամը:

Ռուսական ռուբլու առքի առավելագույն արժեք է սահմանվել 4.66 դրամը, վաճառքի նվազագույն արժեք՝ 4.90 դրամը:

