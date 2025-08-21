Դոլարը նվազել է․ օգոստոսի 21-ի ներկայացված տարադրամի փոխարժեքներն են

Rate.am-ում օգոստոսի 21-ի ներկայացված տարադրամի փոխարժեքներն են.
ԱՄՆ դոլարի առքի առավելագույն արժեք է սահմանվել 380,23 դրամը, վաճառքի նվազագույն արժեք՝ 385 դրամը:
Եվրոյի առքի առավելագույն արժեք է սահմանվել 439,29 դրամը, վաճառքի նվազագույն արժեք՝ 451,23 դրամը:
Ռուսական ռուբլու առքի առավելագույն արժեք է սահմանվել 4.67 դրամը, վաճառքի նվազագույն արժեք՝ 4.90 դրամը:
Բաց մի թողեք
Իրանը համոզում է արագացնել Ռուսաստան-Հայաստան-Իրան երթուղին․ Լուկաշենկո
Փաշինյանին և Ալիևին ասացի` ձեզ հետ առևտուր չեմ անի, եթե կռվելու եք իրար դեմ. Դոնալդ Թրամփ
Վրացի սահմանապահների «կապրիզները»՝ հայերի հանդեպ․ Վերին Լարսը հատելը դարձել է լուրջ փորձություն հայերի համար