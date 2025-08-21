21/08/2025

Դոլարը նվազել է․ օգոստոսի 21-ի ներկայացված տարադրամի փոխարժեքներն են

21/08/2025

Rate.am-ում օգոստոսի 21-ի ներկայացված տարադրամի փոխարժեքներն են.

ԱՄՆ դոլարի առքի առավելագույն արժեք է սահմանվել 380,23 դրամը, վաճառքի նվազագույն արժեք՝ 385 դրամը:

Եվրոյի առքի առավելագույն արժեք է սահմանվել 439,29 դրամը, վաճառքի նվազագույն արժեք՝ 451,23 դրամը:

Ռուսական ռուբլու առքի առավելագույն արժեք է սահմանվել 4.67 դրամը, վաճառքի նվազագույն արժեք՝ 4.90 դրամը:

