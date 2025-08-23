23/08/2025

Զեյնաբ Խանլարովա էին լսում, հայկական ռադիոյով առավոտից իրիկուն հնչում էր ազերական երաժշտություն

«ՀԺ»-ի հետ զրույցում, պատասխանելով հարցին՝ Ադրբեջանի հետ խաղաղ գոյակցությանը հավատո՞ւմ է, երգիչ-երգահան Ռիչարդ Մադլենյանն ասել է՝ յուրաքանչյուր հասարակության հետ գրագետ աշխատելուց հետո կարելի է փոխել և գնալ խաղաղության:

Նրա կարծիքով՝ այս մարտավարությունը ճիշտ է․ «Ինչքա՞ն պետք է ծեծենք իրար: Հարյուր տարի թշնամանքի մեջ ապրել ենք, ինչի՞ ենք հասել. կախվածության մի պետությունից:

Էդ ո՞նց եղավ 70 հազար հոգի գնում էր Հրազդան ստադիոն, լսում էր Զեյնաբ Խանլարովա, հայկական ռադիոյով առավոտից իրիկուն հնչում էր ազերական երաժշտություն, մինչ այսօր էլ ՌԴ-ում հայերն ուադրբեջանցիները ամուսնանում են, 70 տարի իրար հարգել-սիրել ենք, մեկ էլ թշնամացանք, բայց այնպես չէ, որ հնարավոր չէ սա վերափոխել»։

«Զեյնաբ էինք լսում, ամուսնանում իրար հետ. ո՞նց թշնամացանք»․ Ռիչարդ Մադլենյան

