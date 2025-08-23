Զեյնաբ Խանլարովա էին լսում, հայկական ռադիոյով առավոտից իրիկուն հնչում էր ազերական երաժշտություն

«ՀԺ»-ի հետ զրույցում, պատասխանելով հարցին՝ Ադրբեջանի հետ խաղաղ գոյակցությանը հավատո՞ւմ է, երգիչ-երգահան Ռիչարդ Մադլենյանն ասել է՝ յուրաքանչյուր հասարակության հետ գրագետ աշխատելուց հետո կարելի է փոխել և գնալ խաղաղության:
Նրա կարծիքով՝ այս մարտավարությունը ճիշտ է․ «Ինչքա՞ն պետք է ծեծենք իրար: Հարյուր տարի թշնամանքի մեջ ապրել ենք, ինչի՞ ենք հասել. կախվածության մի պետությունից:
Էդ ո՞նց եղավ 70 հազար հոգի գնում էր Հրազդան ստադիոն, լսում էր Զեյնաբ Խանլարովա, հայկական ռադիոյով առավոտից իրիկուն հնչում էր ազերական երաժշտություն, մինչ այսօր էլ ՌԴ-ում հայերն ուադրբեջանցիները ամուսնանում են, 70 տարի իրար հարգել-սիրել ենք, մեկ էլ թշնամացանք, բայց այնպես չէ, որ հնարավոր չէ սա վերափոխել»։
Բաց մի թողեք
Տեր-Պետրոսյանի հրաժարականը ոչ թե փախուստ էր, այլ սեփական լուծումն ազգի վզին չփաթաթելու պետական գործչի որոշում
Հիմա էլ չեն բացառում, որ Փաշինյանը առաջիկա շաբաթներին հայտարարի արտահերթ ընտրությունների գնալու մասին
Քաղաքական հետապնդումների հերթական ալիքն է սպասվում