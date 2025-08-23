23/08/2025

Օգոստոսի 23-ի ներկայացված տարադրամի փոխարժեքներն են

infomitk@gmail.com 23/08/2025 1 min read

Rate.am-ում օգոստոսի 23-ի ներկայացված տարադրամի փոխարժեքներն են.

ԱՄՆ դոլարի առքի առավելագույն արժեք է սահմանվել 381 դրամը, վաճառքի նվազագույն արժեք՝ 384 դրամը:

Եվրոյի առքի առավելագույն արժեք է սահմանվել 442 դրամը, վաճառքի նվազագույն արժեք՝ 446 դրամը:

Ռուսական ռուբլու առքի առավելագույն արժեք է սահմանվել 4.71 դրամը, վաճառքի նվազագույն արժեք՝ 4.75 դրամը:

Հայ գործարարը գնել է «Ակվարիուսը» առաջին՝ բարձր տեխնոլոգիական ձեռնարկությունը․ Լուսանկար

23/08/2025 infomitk@gmail.com
Կկառուցվի շոկոլադի և հրուշակեղենի արտադրության նոր գործարան

22/08/2025 infomitk@gmail.com
Կստեղծվի Երևան համայնք ներկրվող տրանսպորտային միջոցներին համապատասխան տեխնիկական սպասարկման կայան

22/08/2025 infomitk@gmail.com

Անկախության հռչակագիրը դարձավ երկրիս անկախությունը ամրագրող ծննդական. Սիմոն Սարգսյան

23/08/2025 infomitk@gmail.com
«Ֆիլհարմոնիկը՝ մարզերում». 6 համերգ՝ Սերգեյ Խաչատրյանի մասնակցությամբ․ Լուսանկար

23/08/2025 infomitk@gmail.com
ԱԺ-ում ով կփոխարինի Արեն Մկրտչյանին․ Լուսանկար

23/08/2025 infomitk@gmail.com