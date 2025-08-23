Rate.am-ում օգոստոսի 23-ի ներկայացված տարադրամի փոխարժեքներն են.
ԱՄՆ դոլարի առքի առավելագույն արժեք է սահմանվել 381 դրամը, վաճառքի նվազագույն արժեք՝ 384 դրամը:
Եվրոյի առքի առավելագույն արժեք է սահմանվել 442 դրամը, վաճառքի նվազագույն արժեք՝ 446 դրամը:
Ռուսական ռուբլու առքի առավելագույն արժեք է սահմանվել 4.71 դրամը, վաճառքի նվազագույն արժեք՝ 4.75 դրամը:
Բաց մի թողեք
Հայ գործարարը գնել է «Ակվարիուսը» առաջին՝ բարձր տեխնոլոգիական ձեռնարկությունը․ Լուսանկար
Կկառուցվի շոկոլադի և հրուշակեղենի արտադրության նոր գործարան
Կստեղծվի Երևան համայնք ներկրվող տրանսպորտային միջոցներին համապատասխան տեխնիկական սպասարկման կայան