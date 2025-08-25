Դոլարն էժանացել է․ օգոստոսի 25-ի ներկայացված տարադրամի փոխարժեքներն են

Rate.am-ում օգոստոսի 25-ի ներկայացված տարադրամի փոխարժեքներն են.
ԱՄՆ դոլարի առքի առավելագույն արժեք է սահմանվել 380,17 դրամը, վաճառքի նվազագույն արժեք՝ 384,79 դրամը:
Եվրոյի առքի առավելագույն արժեք է սահմանվել 437,5 դրամը, վաճառքի նվազագույն արժեք՝ 449,73 դրամը:
Ռուսական ռուբլու առքի առավելագույն արժեք է սահմանվել 4.63 դրամը, վաճառքի նվազագույն արժեք՝ 4.89 դրամը:
Բաց մի թողեք
Օգոստոսի 23-ի ներկայացված տարադրամի փոխարժեքներն են
Հայ գործարարը գնել է «Ակվարիուսը» առաջին՝ բարձր տեխնոլոգիական ձեռնարկությունը․ Լուսանկար
Կկառուցվի շոկոլադի և հրուշակեղենի արտադրության նոր գործարան