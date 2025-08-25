25/08/2025

Դոլարն էժանացել է․ օգոստոսի 25-ի ներկայացված տարադրամի փոխարժեքներն են

infomitk@gmail.com 25/08/2025 1 min read

Rate.am-ում օգոստոսի 25-ի ներկայացված տարադրամի փոխարժեքներն են.

ԱՄՆ դոլարի առքի առավելագույն արժեք է սահմանվել 380,17 դրամը, վաճառքի նվազագույն արժեք՝ 384,79 դրամը:

Եվրոյի առքի առավելագույն արժեք է սահմանվել 437,5 դրամը, վաճառքի նվազագույն արժեք՝ 449,73 դրամը:

Ռուսական ռուբլու առքի առավելագույն արժեք է սահմանվել 4.63 դրամը, վաճառքի նվազագույն արժեք՝ 4.89 դրամը:

Բաց մի թողեք

1 min read

Օգոստոսի 23-ի ներկայացված տարադրամի փոխարժեքներն են

23/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Հայ գործարարը գնել է «Ակվարիուսը» առաջին՝ բարձր տեխնոլոգիական ձեռնարկությունը․ Լուսանկար

23/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Կկառուցվի շոկոլադի և հրուշակեղենի արտադրության նոր գործարան

22/08/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Հայաստանում ղարաբաղյան շարժում այլևս չի կարող լինել, ուրեմն հայկական պետականությունն իմաստազրկվում է

25/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

ԱՄՆ ռազմական հետախուզության ղեկավարը հեռացվել է. Իրանի հարվածների վերաբերյալ նրա զեկույցը դուր չի եկել Թրամփին

25/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Նիկոլ Փաշինյանը և Վահագն Խաչատուրյանը ներկա են գտնվել օտարերկրյա պետություններում ՀՀ դիվանագիտական ներկայացուցչությունների ղեկավարների տարեկան աշխատաժողովի մեկնարկին

25/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Խաղաղության իրական ու վատնվող հնարավորության մասին … Հայրապետյան

25/08/2025 infomitk@gmail.com