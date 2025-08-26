26/08/2025

Նախկին հայտնի դատախազի համար կարիերա են ապահովում․ Լուսանկար

26/08/2025

Բարձրագույն դատական խորհրդի օգոստոսի 25-ի որոշմամբ՝ ՀՀ նախագահին է առաջարկվել Արարատի և Վայոց Ձորի մարզերի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանի նախագահի թափուր տեղում Հայկ Պետրոսյանի թեկնածությունը, իսկ Արագածոտնի մարզի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանի նախագահի պաշտոնի թափուր տեղում Գոռ Մինասյանի թեկնածությունը: 

Հրապարակ թերթը գրել է․ Ովքեր են այս դատավորները․

Նրանցից առավել հայտնին Հայկ Պետրոսյանն է, նա դատախազական կադր է։ Այս իշխանության օրոք պաշտպանել է մի քանի ընդդիմադիրների մեղադրանքներն ու ընթացքում կարիերայի աճ ունեցել՝ դառնալով դատավոր, այժմ էլ՝ առաջարկվում է նրան նշանակել դատարանի նախագահ։

Հայկ Պետրոսյանի ամենահայտնի «գործը» միայնակ գայլի եղբոր՝ Արարատ Խանդոյանի վերաբերյալ գործն է եղել, գրեթե ամեն նիստին մեղադրյալի ու Պետրոսյանի միջեւ վեճերն անխուսափելի էին։ Իսկ Գոռ Մինասյանը դատավոր է նշանակվել 2019-ին, մինչ այդ աշխատել է Վճռաբեկ դատարանում՝ որպես դատավորի օգնական։

