Անկում տարադրամի շուկայում․ օգոստոսի 27-ի ներկայացված տարադրամի փոխարժեքներն են

Rate.am-ում օգոստոսի 27-ի ներկայացված տարադրամի փոխարժեքներն են.
ԱՄՆ դոլարի առքի առավելագույն արժեք է սահմանվել 380 դրամը, վաճառքի նվազագույն արժեք՝ 384,55 դրամը:
Եվրոյի առքի առավելագույն արժեք է սահմանվել 438,05 դրամը, վաճառքի նվազագույն արժեք՝ 450,29 դրամը:
Ռուսական ռուբլու առքի առավելագույն արժեք է սահմանվել 4.66 դրամը, վաճառքի նվազագույն արժեք՝ 4.91 դրամը:
