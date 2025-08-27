27/08/2025

Անկում տարադրամի շուկայում․ օգոստոսի 27-ի ներկայացված տարադրամի փոխարժեքներն են

Rate.am-ում օգոստոսի 27-ի ներկայացված տարադրամի փոխարժեքներն են.

ԱՄՆ դոլարի առքի առավելագույն արժեք է սահմանվել 380 դրամը, վաճառքի նվազագույն արժեք՝ 384,55 դրամը:

Եվրոյի առքի առավելագույն արժեք է սահմանվել 438,05 դրամը, վաճառքի նվազագույն արժեք՝ 450,29 դրամը:

Ռուսական ռուբլու առքի առավելագույն արժեք է սահմանվել 4.66 դրամը, վաճառքի նվազագույն արժեք՝ 4.91 դրամը:

