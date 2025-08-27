«Կլյուչեվոյ» պաշտոններից կթռնեն մի շարք պաշտոնյաներ. հերթի տակ են երկու փոխվարչապետները. Լուսանկար

«Կառավարությանը մոտ կանգնած աղբյուրների համաձայն` առաջիկայում «կլյուչեվոյ» պաշտոններից կթռնեն մի շարք պաշտոնյաններ, այդ թվում՝ հերթի տակ են երկու փոխվարչապետները:
«Իրավունք» թերթը գրում է. Նրանց պաշտոնանկության ուշացումը, ըստ նույն լուրերի, պայմանավորված է բացառապես փոխարինողների դեռ ապարդյուն փնտրտուքով»։
