27/08/2025

«Կլյուչեվոյ» պաշտոններից կթռնեն մի շարք պաշտոնյաներ. հերթի տակ են երկու փոխվարչապետները. Լուսանկար

infomitk@gmail.com 27/08/2025 1 min read

«Կառավարությանը մոտ կանգնած աղբյուրների համաձայն` առաջիկայում «կլյուչեվոյ» պաշտոններից կթռնեն մի շարք պաշտոնյաններ, այդ թվում՝ հերթի տակ են երկու փոխվարչապետները:

«Իրավունք» թերթը գրում է. Նրանց պաշտոնանկության ուշացումը, ըստ նույն լուրերի, պայմանավորված է բացառապես փոխարինողների դեռ ապարդյուն փնտրտուքով»։

