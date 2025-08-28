Որքան բարդ է լինելու նման մարդկանց համար զատել իրականը կեղծիքից

Բացահայտ ստեր, այդ ստերի բազմակի կրկնություններ, միտումնավոր մանիպուլյացիաներ, հանրությանն ապակողմնորոշելու փորձեր, հակասական տեղեկություններ նույն իրադարձությունների ու երեւույթների վերաբերյալ… ինչպե՞ս կողմնորոշվի ժամանակակից մարդը եւ ինչպե՞ս զատի սուտը ճշտից, իրականը` կեղծից, արդարը` անարդարից, օգտակարը` վնասակարից:
Հրապարակ թերթը գրել է․ 21-րդ դարի առանձնահատկությունը, պարզվեց, ոչ միայն անվերջանալի հակամարտություններն են, տասնյակ եւ հարյուր հազարավոր մարդկանց ոչնչացնող արյունալի պատերազմները, նոր աշխարհակարգի ձեւավորմանն ու հեգեմոններ կարգելուն ուղղված իրադարձությունները, այլեւ ֆեյքային հարձակումները, ստի ու կեղծիքի անվերահսկելի տարածումը:
Դա դեռ քիչ էր, հիմա էլ դրան միացել է արհեստական բանականության ստեղծած կեղծ իրականությունը, որը երբեմն այնքան հմտորեն է ստեղծվում, որ անգամ փորձառու այթիշնիկները դժվար են տարբերում կեղծն իրականից:
Տարիներ շարունակ ես զարմանում էի մեր այն ընթերցողների վրա, որոնք չէին գիտակցում, որ հրապարակումների մեծ մասի հետ արխիվային լուսանկարներ են տեղադրվում, որովհետեւ, երբ մարդու մասին լուր ես գրում, եւ կայքի ձեւավորումը պահանջում է հոդվածի հետ լուսանկար տեղադրել, միշտ չէ, որ հենց այդ իրադարձության կամ հարցազրույցի պահին է արված լուսանկարը:
Նման հրապարակումների ներքո գրված մեկնաբանություններից հասկանալի էր դառնում, որ մարդը կարդացել է վերնագիրը, նայել է կից լուսանկարն ու «կռվում է» մարդու հետ` «ի՞նչ ես բերանդ բացած ծիծաղում», «հլա դրա դեմքի արտահայտությանն ու ասած խոսքերը» եւ այլն:
Հիմա արդեն մարդու լուսանկարը, նրա ձայնով իրական հարցազրույցն ԱԲ-ն է գեներացնում: Պատկերացնո՞ւմ եք` ինչքան բարդ է լինելու նման մարդկանց համար զատել իրականը կեղծիքից:
